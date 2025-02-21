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Россияне нанесли авиационный удар по инфраструктуре на Сумщине

21 февраля 2025 19:40
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре в Сумской области
Спасатели на месте обстрела. Фото: АрміяІнформ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российские захватчики нанесли авиационный удар по территории Шосткинской общины в Сумской области. Атаку осуществили два беспилотника.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в пятницу, 21 февраля.

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Сообщается, что повреждены объекты инфраструктуры. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения. Представители власти уточняют масштабы разрушений.

"Будьте внимательны и осторожны! Следуйте сигналу воздушных тревог", — предостерегают в ОВА.

обстріл Сумщини
Сообщение об обстреле Сумской области. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в городе Славянске по меньшей мере шесть человек пострадали в результате российского обстрела.

Кроме того, в ГСЧС показали новые кадры по ликвидации последствий российского удара по Чернобыльской АЭС.

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