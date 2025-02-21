Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре в Сумской области

Россияне нанесли авиационный удар по инфраструктуре на Сумщине
Российские захватчики нанесли авиационный удар по территории Шосткинской общины в Сумской области. Атаку осуществили два беспилотника.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в пятницу, 21 февраля.
Россияне нанесли удар по Сумской области
Сообщается, что повреждены объекты инфраструктуры. На месте происшествия работают аварийно-спасательные подразделения. Представители власти уточняют масштабы разрушений.
"Будьте внимательны и осторожны! Следуйте сигналу воздушных тревог", — предостерегают в ОВА.
Ранее мы сообщали, что в городе Славянске по меньшей мере шесть человек пострадали в результате российского обстрела.
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