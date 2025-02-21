Війська РФ завдали авіаційного удару по інфраструктурі у Сумській області

Росіяни завдали авіаційного удару по інфраструктурі на Сумщині
Російські загарбники завдали авіаційного удару по території Шосткинської громади у Сумській області. Атаку здійснили два безпілотники.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у п'ятницю, 21 лютого.
Росіяни завдали удару по Сумській області
Повідомляється, що пошкоджено об‘єкти інфраструктури. На місці події працюють
аварійно-рятувальні підрозділи. Представники влади уточнюють масштаби руйнувань.
"Будьте уважні та обережні! Дотримуйтесь сигналу повітряних тривог", — застерігають в ОВА.
Раніше ми повідомляли, що у місті Слов'янську щонайменше шість людей постраждало внаслідок російського обстрілу.
Крім того, у ДСНС показали нові кадри з ліквідації наслідків російського удару по Чорнобильській АЕС.
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