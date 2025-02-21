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Росіяни завдали авіаційного удару по інфраструктурі на Сумщині

21 лютого 2025 19:40
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Війська РФ завдали авіаційного удару по інфраструктурі у Сумській області
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: АрміяІнформ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Російські загарбники завдали авіаційного удару по території Шосткинської громади у Сумській області. Атаку здійснили два безпілотники.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у п'ятницю, 21 лютого.

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Повідомляється, що пошкоджено об‘єкти інфраструктури. На місці події працюють
 аварійно-рятувальні підрозділи. Представники влади уточнюють масштаби руйнувань.

"Будьте уважні та обережні! Дотримуйтесь сигналу повітряних тривог", — застерігають в ОВА.

обстріл Сумщини
Повідомлення про обстріл Сумської області. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у місті Слов'янську щонайменше шість людей постраждало внаслідок російського обстрілу.

Крім того, у ДСНС показали нові кадри з ліквідації наслідків російського удару по Чорнобильській АЕС.

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