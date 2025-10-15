Руслан Лаврик — россияне осудили работника ЗАЭС на 16 лет

Работник ЗАЭС Руслан Лаврик. Фото: t.me/orlovdmytroEn

Российские оккупанты осудили работника Запорожской атомной электростанции Руслана Лаврика. Ему назначили 16 лет тюрьмы по фейковым обвинениям.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram 15 октября.

Российский суд над работником ЗАЭС

Орлов рассказал, что россияне сфабриковали судебное дело против 55-летнего жителя Энергодара Руслана Лаврика. Мужчину, который работал инженером радио и телевидения на Запорожской АЭС, обвинили в якобы "перечислении средств на ВСУ" и "передаче украинским спецслужбам информации о передвижении и размещении оккупационных войск".

"Образованный оккупационными властями "запорожский областной суд" вынес мужчине приговор, назначив ему 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима по фейковому обвинению", — говорится в сообщении.

По словам мэра Энергодара, Руслан Лаврик длительное время находился в российском плену и после длительных пыток он имеет проблемы с сердцем и нуждается в госпитализации.

В то же время Дмитрий Орлов напомнил, что все преступные приговоры, вынесенные на временно оккупированных территориях, были и остаются юридически недействительными. Они не имеют никакой правовой силы.

