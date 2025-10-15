Видео
Дата публикации 15 октября 2025 16:12
Блэкаут на Запорожской АЭС — в ООН требуют перемирия
Запорожская АЭС. Фото: Getty Images

Атомный надзорный орган ООН настаивает на том, чтобы Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня вблизи Запорожской атомной электростанции. Это необходимо срочно, чтобы восстановить внешнее энергоснабжение на станции.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на двух дипломатов, которые знакомы с этим планом.

Читайте также:

Ситуация на Запорожской АЭС

В материале говорится, что сейчас ЗАЭС не получает внешнее энергоснабжение. Это необходимо для охлаждения шести остановленных реакторов, чтобы избежать любых катастрофических ядерных инцидентов.

Известно, что МАГАТЭ предлагает восстановить электроснабжение в два этапа. Сначала хотят создать зону прекращения огня радиусом 1,5 км. Отмечается, что это необходимо для проведения ремонта линии "Днепровская" напряжением 750 КВт, которая была повреждена на подконтрольной РФ территории.

В то же время второй этап предусматривает создание еще одной зоны прекращения огня для ремонта резервной линии "Ферросплавная-1" напряжением 330 КВт на подконтрольной Украине территории.

МАГАТЭ добавили, что его представители будут присутствовать во время ремонтных работ. По данным дипломатов, знакомых с ситуацией, изначально планировалось, что работы проведут с 11 по 17 октября, однако Россия так и не предоставила необходимые гарантии безопасного проезда ремонтных бригад, так как это сделала Украина.

В то же время российский дипломат заявил, что подготовка к ремонту якобы продолжается и может начаться уже очень быстро. В свою очередь МАГАТЭ отказалось комментировать изменения в графике. Там лишь заявили, что Рафаэль Гросси "интенсивно взаимодействует с обеими сторонами", чтобы помочь устранить аварию.

Напомним, на Запорожской АЭС блэкаут продолжается с 23 сентября. Зеленский назвал это "безумием". Функционирование станции поддерживается только за счет резервных генераторов.

Минэнерго 1 октября сообщало, что горючего на ЗАЭС осталось на 10 дней. Есть большая угроза ядерной безопасности.

В то же время в Госатомрегулирования отметили, что без света на ЗАЭС произойдет ядерная авария. Россияне намеренно препятствуют восстановлению электроснабжения на станцию.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
