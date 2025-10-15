Відео
Україна
Запорізька АЕС у небезпеці — в ООН вимагають перемир'я

Запорізька АЕС у небезпеці — в ООН вимагають перемир'я

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 16:12
Блекаут на Запорізькій АЕС — в ООН вимагають перемир'я
Запорізька АЕС. Фото: Getty Images

Атомний наглядовий орган ООН наполягає на тому, щоб Україна та Росія домовилися про локальне припинення вогню поблизу Запорізької атомної електростанції. Це необхідно терміново, аби відновити зовнішнє енергопостачання на станції.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на двох дипломатів, які знайомі з цим планом.

Читайте також:

Ситуація на Запорізькій АЕС 

У матеріалі йдеться, що наразі ЗАЕС не отримує зовнішнє енергопостачання. Це необхідне для охолодження шести зупинених реакторів, аби уникнути будь-яких катастрофічних ядерних інцидентів. 

Відомо, що МАГАТЕ пропонує відновити електропостачання у два етапи. Спершу хочуть створити зону припинення вогню радіусом 1,5 км. Зазначається, що це необхідно для проведення ремонту лінії "Дніпровська" напругою 750 КВт, яку було пошкоджено на підконтрольній РФ території.

Водночас другий етап передбачає створення ще однієї зони припинення вогню для ремонту резервної лінії "Феросплавна-1" напругою 330 КВт на підконтрольній Україні території.

МАГАТЕ додали, що його представники будуть присутні під час ремонтних робіт. За даними дипломатів, які знайомі із ситуацією, спочатку планувалося, що роботи проведуть з 11 по 17 жовтня, однак Росія так і не надала необхідні гарантії безпечного проїзду ремонтних бригад, так як це зробила Україна. 

Водночас російський дипломат заявив, що підготовка до ремонту нібито триває і може розпочатися вже дуже швидко. Своєю чергою, МАГАТЕ відмовилось коментувати зміни у графіку. Там лише заявили, що Рафаель Гроссі "інтенсивно взаємодіє з обома сторонами", аби допомогти усунути аварію.

Нагадаємо, на Запорізькій АЕС блекаут триває з 23 вересня. Зеленський назвав це "божевіллям".  Функціонування станції підтримується лише за рахунок резервних генераторів.

Міненерго 1 жовтня повідомляло, що пального на ЗАЕС лишилося на 10 днів. Є велика загроза ядерній безпеці.

Водночас в Держатомрегулювання наголосили, що без світла на ЗАЕС станеться ядерна аварія. Росіяни навмисно перешкоджають відновленню електропостачання на станцію.

ООН ЗАЕС перемир'я Запорізька АЕС ядерна небезпека
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
