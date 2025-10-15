Руслан Лаврик — росіяни засудили працівника ЗАЕС на 16 років

Працівник ЗАЕС Руслан Лаврик. Фото: t.me/orlovdmytroEn

Російські окупанти засудили працівника Запорізької атомної електростанції Руслана Лаврика. Йому призначили 16 років в'язниці за фейковими обвинуваченнями.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram 15 жовтня.

Російський суд над працівником ЗАЕС

Орлов розповів, що росіяни сфабрикували судову справу проти 55-річного жителя Енергодара Руслана Лаврика. Чоловіка, який працював інженером радіо і телебачення на Запорізькій АЕС, звинуватили у нібито "перерахуванні коштів на ЗСУ" та "передачі українським спецслужбам інформації про пересування та розміщення окупаційних військ".

"Утворений окупаційною владою "запорізький обласний суд" виніс чоловіку вирок, призначивши йому 16 років позбавлення волі у колонії строгого режиму за фейковим обвинуваченням", — йдеться у повідомленні.

За словами мера Енергодара, Руслан Лаврик тривалий час перебував у російському полоні і після тривалих катувань він має проблеми з серцем та потребує госпіталізації.

Водночас Дмитро Орлов нагадав, що всі злочинні вироки, винесені на тимчасово окупованих територіях, були і залишаються юридично недійсними. Вони не мають жодної правової сили.

