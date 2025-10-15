Відео
Росіяни "засудили" працівника ЗАЕС до 16 років в'язниці

Росіяни "засудили" працівника ЗАЕС до 16 років в'язниці

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 17:19
Руслан Лаврик — росіяни засудили працівника ЗАЕС на 16 років
Працівник ЗАЕС Руслан Лаврик. Фото: t.me/orlovdmytroEn

Російські окупанти засудили працівника Запорізької атомної електростанції Руслана Лаврика. Йому призначили 16 років в'язниці за фейковими обвинуваченнями.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Telegram 15 жовтня. 

Читайте також:

Російський суд над працівником ЗАЕС

Орлов розповів, що росіяни сфабрикували судову справу проти 55-річного жителя Енергодара Руслана Лаврика. Чоловіка, який працював інженером радіо і телебачення на Запорізькій АЕС, звинуватили у нібито "перерахуванні коштів на ЗСУ" та "передачі українським спецслужбам інформації про пересування та розміщення окупаційних військ".

"Утворений окупаційною владою "запорізький обласний суд" виніс чоловіку вирок, призначивши йому 16 років позбавлення волі у колонії строгого режиму за фейковим обвинуваченням", — йдеться у повідомленні.

За словами мера Енергодара, Руслан Лаврик тривалий час перебував у російському полоні і після тривалих катувань він має проблеми з серцем та потребує госпіталізації. 

Водночас Дмитро Орлов нагадав, що всі злочинні вироки, винесені на тимчасово окупованих територіях, були і залишаються юридично недійсними. Вони не мають жодної правової сили.

Нагадаємо, раніше українського чемпіона з боксу Андрія Приходька в Росії засудили на 20 років тюрми. Він потрапив у полон 2023 року.  

Також ми писали, що росіянина посадили за критику прихильників Навального. Вона була пов’язана із розмовами про зміну влади в Росії.

суд в'язниця війна в Україні Запорізька АЕС Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
