Россияне за сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области

Россияне за сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 12:33
РФ атаковала Донецкую область — погибли пять человек
Последствия атаки РФ на Донецкую область. Фото: Нацполиция Украины

В течение суток российские оккупанты массированно атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате вражеского обстрела есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом информирует Национальная полиция Украины в пятницу, 19 сентября.

Атака РФ на Донеччину
Последствия атаки РФ на Донецкую область. Фото: Нацполиция

Атака РФ на Донецкую область — 5 человек погибли

За сутки 18 сентября российские армейцы нанесли 2 233 удара по линии фронта и жилому сектору в Донецкой области.

Под огнем находились 14 населенных пунктов Донецкой области: города Дружковка, Краматорск, Константиновка, Лиман, Славянск, поселки Александровка, Алексеево-Дружковка, села Бересток, Белокузьминовка, Гришино, Иверское, Малиновка, Озерное, Яцковка.

Атака РФ на Донеччину
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Донецкую область. Фото: Нацполиция

В результате вражеских атак разрушениям подверглись 87 гражданских объектов, из них 42 жилых дома.

По Константиновке россияне ударили управляемыми авиационными бомбами, артиллерией и дронами — убили 5 человек, еще одного ранили.

Также повреждены частный и 14 многоквартирных домов, админздание, общежитие, дом культуры, автомобиль.

Атака РФ на Донеччину
Последствия атаки РФ на Донецкую область. Фото: Нацполиция

Дружковку враг атаковал БпЛА, FPV-дронами и из РСЗО "Смерч" — разрушениям подверглись 11 частных и 3 многоквартирных дома, 2 админздания, гараж, 10 транспортных средств.

На Славянск российские оккупанты направили три БпЛА "Молния-2", пострадали 3 дома. Одним беспилотником россияне атаковали Краматорск — повреждено нежилое помещение.

Атака РФ
Последствия атаки РФ на Донецкую область. Фото: Нацполиция

Вследствие вражеских атак в Лимане разрушениям подверглись частный дом, гаражи, 3 нежилых помещения, автомобиль. В Александровке БпЛА "Герань-2" повредили учебное заведение, в Иверском — нежилое помещение.

На Яцковку войска РФ сбросили бомбу "КАБ-250" — разрушены 3 дома, гараж, учебное заведение, 4 нежилых помещения.

Атака РФ на Донеччину
Последствия атаки РФ на Донецкую область. Фото: Нацполиция

В Белокузьминовке дрон повредил частный дом, в селе Бересток — транспортное средство. В результате попадания FPV-дрона в Гришино Покровского района разрушен частный дом.

Кроме того, сегодня ночью, 19 сентября, россияне ударили БпЛА "Герань-2" по селу Криворожье Покровского района — пострадал частный дом.

Атака РФ на Донеччину
Последствия атаки РФ на Донецкую область. Фото: Нацполиция

Напомним, что 18 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где встретился с украинскими защитниками.

Ранее мы информировали, что в течение суток, 16 сентября, в Донецкой области в результате российских атак погиб один человек.

Донецкая область обстрелы война в Украине Россия атака погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
