РФ атакувала Донеччину — загинуло п'ятеро людей

Наслідки атаки РФ на Донеччину. Фото: Нацполіція України

Протягом доби російські окупанти масовано атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це інформує Національна поліція України у п'ятницю, 19 вересня.

Наслідки атаки РФ на Донеччину. Фото: Нацполіція

Атака РФ на Донеччину — 5 людей загинули

За добу 18 вересня російські армійці завдали 2 233 удари по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині.

Під вогнем перебували 14 населених пунктів Донецької області: міста Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Лиман, Слов’янськ, селища Олександрівка, Олексієво-Дружківка, села Бересток, Білокузьминівка, Гришине, Іверське, Малинівка, Озерне, Яцьківка.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Донеччину. Фото: Нацполіція

Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 87 цивільних об’єктів, з них 42 житлових будинки.

По Костянтинівці росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами, артилерією та дронами — вбили 5 людей, ще одну поранили.

Також пошкоджено приватний і 14 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, гуртожиток, будинок культури, автомобіль.

Наслідки атаки РФ на Донеччину. Фото: Нацполіція

Дружківку ворог атакував БпЛА, FPV-дронами та з РСВЗ "Смерч" — руйнувань зазнали 11 приватних та 3 багатоквартирні будинки, 2 адмінбудівлі, гараж, 10 транспортних засобів.

На Слов’янськ російські окупанти спрямували три БпЛА "Молнія-2", постраждали 3 оселі. Одним безпілотником росіяни атакували Краматорськ — пошкоджено нежитлове приміщення.

Наслідки атаки РФ на Донеччину. Фото: Нацполіція

Внаслідок ворожих атак у Лимані руйнувань зазнали приватний будинок, гаражі, 3 нежитлові приміщення, автомобіль. В Олександрівці БпЛА "Герань-2" пошкодили заклад освіти, в Іверському — нежитлове приміщення.

На Яцьківку війська РФ скинули бомбу "КАБ-250" — зруйновано 3 оселі, гараж, заклад освіти, 4 нежитлові приміщення.

Наслідки атаки РФ на Донеччину. Фото: Нацполіція

У Білокузьминівці дрон пошкодив приватну оселю, в селі Бересток — транспортний засіб. Внаслідок влучання FPV-дрону в Гришиному Покровського району зруйновано приватний будинок.

Крім того, сьогодні вночі, 19 вересня, росіяни вдарили БпЛА "Герань-2" по селу Криворіжжя Покровського району — постраждала приватна оселя.

Наслідки атаки РФ на Донеччину. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що 18 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де зустрівся з українськими захисниками.

Раніше ми інформували, що протягом доби, 16 вересня, на Донеччині внаслідок російських атак загинула одна людина.