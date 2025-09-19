РФ атакувала Донеччину — загинуло п'ятеро людей

Росіяни за добу вбили п'ятьох цивільних на Донеччині
Протягом доби російські окупанти масовано атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Про це інформує Національна поліція України у п'ятницю, 19 вересня.
Атака РФ на Донеччину — 5 людей загинули
За добу 18 вересня російські армійці завдали 2 233 удари по лінії фронту та житловому сектору на Донеччині.
Під вогнем перебували 14 населених пунктів Донецької області: міста Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Лиман, Слов’янськ, селища Олександрівка, Олексієво-Дружківка, села Бересток, Білокузьминівка, Гришине, Іверське, Малинівка, Озерне, Яцьківка.
Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 87 цивільних об’єктів, з них 42 житлових будинки.
По Костянтинівці росіяни вдарили керованими авіаційними бомбами, артилерією та дронами — вбили 5 людей, ще одну поранили.
Також пошкоджено приватний і 14 багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, гуртожиток, будинок культури, автомобіль.
Дружківку ворог атакував БпЛА, FPV-дронами та з РСВЗ "Смерч" — руйнувань зазнали 11 приватних та 3 багатоквартирні будинки, 2 адмінбудівлі, гараж, 10 транспортних засобів.
На Слов’янськ російські окупанти спрямували три БпЛА "Молнія-2", постраждали 3 оселі. Одним безпілотником росіяни атакували Краматорськ — пошкоджено нежитлове приміщення.
Внаслідок ворожих атак у Лимані руйнувань зазнали приватний будинок, гаражі, 3 нежитлові приміщення, автомобіль. В Олександрівці БпЛА "Герань-2" пошкодили заклад освіти, в Іверському — нежитлове приміщення.
На Яцьківку війська РФ скинули бомбу "КАБ-250" — зруйновано 3 оселі, гараж, заклад освіти, 4 нежитлові приміщення.
У Білокузьминівці дрон пошкодив приватну оселю, в селі Бересток — транспортний засіб. Внаслідок влучання FPV-дрону в Гришиному Покровського району зруйновано приватний будинок.
Крім того, сьогодні вночі, 19 вересня, росіяни вдарили БпЛА "Герань-2" по селу Криворіжжя Покровського району — постраждала приватна оселя.
Нагадаємо, що 18 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де зустрівся з українськими захисниками.
Раніше ми інформували, що протягом доби, 16 вересня, на Донеччині внаслідок російських атак загинула одна людина.
