Обстрелы Украины 16 мая - сколько дронов выпустила РФ

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российская оккупационная армия ночью 16 мая атаковала Украину 112 ударными дронами. Почти все были уничтожены противовоздушной обороной, но в нескольких регионах есть разрушения.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Обстрелы Украины 16 мая

В Воздушных силах рассказали, что с 00:00 16 мая россияне атаковали Украину 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Пуски они осуществляли с уже известных направлений - из Брянска, Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска.

К отражению вражеского воздушного нападения присоединились авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 73 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще 36 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

Известно, что в результате вражеской атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.

Напомним, во время отражения атаки РФ 16 мая Украина потеряла истребитель F-16. С пилотом оборвалась связь, когда он выполнял боевую задачу.

Отметим, что в результате обстрелов РФ в Киеве произошел масштабный пожар. В столице зафиксировали падение обломков.