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Головна Армія Росіяни випустили по Україні сотню дронів — скільки збила ППО

Росіяни випустили по Україні сотню дронів — скільки збила ППО

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Дата публікації: 16 травня 2025 10:14
Обстріли України 16 травня — скільки дронів випустила РФ
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська окупаційна армія вночі 16 травня атакувала Україну 112 ударними дронами. Майже усі були знищені протиповітряною обороною, але в кількох регіонах є руйнування. 

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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Обстріли України 16 травня

У Повітряних силах розповіли, що з 00:00 16 травня росіяни атакували Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Пуски вони здійснювали з уже відомих напрямків — з Брянська, Курська, Орела, Міллерова, Приморсько-Ахтарська. 

До відбиття ворожого повітряного нападу долучилися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Обстріли України 16 травня
Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ще 36 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Відомо, що внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.

Нагадаємо, під час відбиття атаки РФ 16 травня Україна втратила винищувач F-16. З пілотом обірвався зв'язок, коли він виконував бойове завдання. 

Зазначимо, що внаслідок обстрілів РФ у Києві сталася масштабна пожежа. У столиці зафіксували падіння уламків. 

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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