Атака на Украину 28 сентября — сколько целей сбила ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 28 сентября российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине беспилотниками и ракетами. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 28 сентября.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Атака РФ на Украину 28 сентября — результаты работы ПВО

В ночь на 28 сентября (с 20:30 27 сентября) российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования.

В общем, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:

593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Кача — ВОТ Крыма;

2 реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской обл;

2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл;

38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл;

8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

По данным Воздушных сил, основное направление удара — столица Украины, город Киев.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 611 воздушных целей:

566 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;

2 реактивных БпЛА типа "Бандероль";

35 крылатых ракет Х-101;

8 крылатых ракет "Калибр".

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 25 локациях.

Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ на Киев 28 сентября повреждено здание Института кардиологии.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины 28 сентября и показал фото последствий.