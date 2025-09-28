Атака на Украину 28 сентября — сколько целей сбила ПВО

Россияне выпустили по Украине более 600 целей — сколько сбила ПВО
В ночь на 28 сентября российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине беспилотниками и ракетами. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 28 сентября.
Атака РФ на Украину 28 сентября — результаты работы ПВО
В ночь на 28 сентября (с 20:30 27 сентября) российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования.
В общем, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:
- 593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Кача — ВОТ Крыма;
- 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской обл;
- 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл;
- 38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл;
- 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
По данным Воздушных сил, основное направление удара — столица Украины, город Киев.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 611 воздушных целей:
- 566 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;
- 2 реактивных БпЛА типа "Бандероль";
- 35 крылатых ракет Х-101;
- 8 крылатых ракет "Калибр".
К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 25 локациях.
Ранее мы информировали, что в результате атаки РФ на Киев 28 сентября повреждено здание Института кардиологии.
Также мы сообщали, что Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел Украины 28 сентября и показал фото последствий.
Читайте Новини.LIVE!