Главная Армия РФ атаковала Сумы — есть попадания, сгорели грузовики

РФ атаковала Сумы — есть попадания, сгорели грузовики

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 10:45
В результате атаки РФ на Сумы сгорели грузовики
Грузовики горят в результате атаки РФ. Фото: Артем Кобзарь/Telegram

В ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали Сумы. В результате вражеского обстрела сгорело около семи грузовиков.

Об этом информирует исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь в Telegram.

Атака РФ
Атака РФ на Сумы 28 сентября — сгорели грузовики

Этой ночью, 28 сентября, российские оккупанты нанесли удар и по Сумам. В результате обстрела загорелись грузовики. Также зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Сегодня ночью враг атаковал нашу громаду беспилотниками. В результате ударов загорелись 7 грузовых автомобилей, а также было зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших. На месте работают все соответствующие службы", — сообщил Артем Кобзарь.

Ранее мы информировали, что 28 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву — есть погибшие среди гражданских.

Также мы сообщали, что на массированную атаку РФ на Украину 28 сентября отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

пожар Сумы обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
