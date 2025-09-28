В результате атаки РФ на Сумы сгорели грузовики

РФ атаковала Сумы — есть попадания, сгорели грузовики
В ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали Сумы. В результате вражеского обстрела сгорело около семи грузовиков.
Об этом информирует исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь в Telegram.
Атака РФ на Сумы 28 сентября — сгорели грузовики
Этой ночью, 28 сентября, российские оккупанты нанесли удар и по Сумам. В результате обстрела загорелись грузовики. Также зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
"Сегодня ночью враг атаковал нашу громаду беспилотниками. В результате ударов загорелись 7 грузовых автомобилей, а также было зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших. На месте работают все соответствующие службы", — сообщил Артем Кобзарь.
Ранее мы информировали, что 28 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву — есть погибшие среди гражданских.
Также мы сообщали, что на массированную атаку РФ на Украину 28 сентября отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте Новини.LIVE!