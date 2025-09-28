РФ атаковала Запорожье — есть попадания

Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 28 сентября российские оккупанты массированно атаковали Запорожье. В результате вражеского удара зафиксировано попадание, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака РФ на Запорожье 28 сентября — что известно

Этой ночью, 28 сентября, российские войска нанесли массированный удар по Запорожью. В результате атаки есть значительные разрушения жилых домов, а также раненые.

Спасатели на месте удара РФ в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

По данным главы ОВА, за эту ночь в результате вражеской атаки получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.

Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Всего 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек. Изуродованы и нежилые помещения. Сейчас специалистами начаты работы по закрытию окон листами ОЅВ.

"Сегодня враг нанес не менее 8 ударов по территории города Запорожья, по разным районам, начиная с часу ночи и до 5:30 утра. Больше всего не сегодняшний день есть пострадавших на территории Шевченковского микрорайона. В многоэтажку враг ударил ракетой. По меньшей мере 15 раненых, которые доставлены в больницу. Сейчас продолжается спасательная операция", — сообщил Федоров.

Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

По состоянию на 8:04 известно, что до 21 возросло количество раненых в результате атаки РФ на Запорожье. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что ночью, 28 сентября, в Запорожье раздавались мощные взрывы.

Также мы информировали, что в ночь на 28 сентября российские войска атаковали Запорожье ракетами.