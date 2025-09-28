Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россияне атаковали Запорожье — есть попадания в многоэтажки

Россияне атаковали Запорожье — есть попадания в многоэтажки

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 08:41
РФ атаковала Запорожье — есть попадания
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В ночь на 28 сентября российские оккупанты массированно атаковали Запорожье. В результате вражеского удара зафиксировано попадание, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака РФ на Запорожье 28 сентября — что известно

Этой ночью, 28 сентября, российские войска нанесли массированный удар по Запорожью. В результате атаки есть значительные разрушения жилых домов, а также раненые.

Атака РФ на Запоріжжя
Спасатели на месте удара РФ в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

По данным главы ОВА, за эту ночь в результате вражеской атаки получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.

Атака РФ на Запоріжжя
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Всего 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек. Изуродованы и нежилые помещения. Сейчас специалистами начаты работы по закрытию окон листами ОЅВ.

"Сегодня враг нанес не менее 8 ударов по территории города Запорожья, по разным районам, начиная с часу ночи и до 5:30 утра. Больше всего не сегодняшний день есть пострадавших на территории Шевченковского микрорайона. В многоэтажку враг ударил ракетой. По меньшей мере 15 раненых, которые доставлены в больницу. Сейчас продолжается спасательная операция", — сообщил Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя
Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

По состоянию на 8:04 известно, что до 21 возросло количество раненых в результате атаки РФ на Запорожье. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали, что ночью, 28 сентября, в Запорожье раздавались мощные взрывы.

Также мы информировали, что в ночь на 28 сентября российские войска атаковали Запорожье ракетами.

Запорожье обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации