РФ атаковала Запорожье — есть попадания

Россияне атаковали Запорожье — есть попадания в многоэтажки
В ночь на 28 сентября российские оккупанты массированно атаковали Запорожье. В результате вражеского удара зафиксировано попадание, есть разрушения и пострадавшие.
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Атака РФ на Запорожье 28 сентября — что известно
Этой ночью, 28 сентября, российские войска нанесли массированный удар по Запорожью. В результате атаки есть значительные разрушения жилых домов, а также раненые.
По данным главы ОВА, за эту ночь в результате вражеской атаки получили повреждения дома и объекты инфраструктуры в Днепровском и Шевченковском районах Запорожья.
Всего 9 домов частного сектора и 14 многоэтажек. Изуродованы и нежилые помещения. Сейчас специалистами начаты работы по закрытию окон листами ОЅВ.
"Сегодня враг нанес не менее 8 ударов по территории города Запорожья, по разным районам, начиная с часу ночи и до 5:30 утра. Больше всего не сегодняшний день есть пострадавших на территории Шевченковского микрорайона. В многоэтажку враг ударил ракетой. По меньшей мере 15 раненых, которые доставлены в больницу. Сейчас продолжается спасательная операция", — сообщил Федоров.
По состоянию на 8:04 известно, что до 21 возросло количество раненых в результате атаки РФ на Запорожье. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.
Ранее мы сообщали, что ночью, 28 сентября, в Запорожье раздавались мощные взрывы.
Также мы информировали, что в ночь на 28 сентября российские войска атаковали Запорожье ракетами.
