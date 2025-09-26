Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Запорожской области слышны взрывы — что известно

В Запорожской области слышны взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 23:15
Вечерние взрывы в Запорожской области 26 сентября 2025 года — подробности вражеской атаки
Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы прогремели в Запорожской области сейчас, поздно вечером в пятницу, 26 сентября. В регионе продолжается воздушная тревога.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал об угрозе применения ударных БпЛА.

Реклама
Читайте также:
Атака на Запорожскую область вечером 26 сентября 2025 года
Скриншот сообщений Ивана Федорова

Что известно о взрывах в Запорожской области вечером 26 сентября

Воздушную тревогу на территории всей Запорожской области объявили в 21:37. Глава ОВА Иван Федоров отметил, что есть угроза дроновой атаки. В 23:12 он предупредил, что ударный БпЛА летит в направлении Вознесеновского района Запорожья, а в 23:13 сообщил о взрывах.

Где объявили воздушную тревогу вечером 26 сентября

Воздушная тревога вечером 26 сентября 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:16 26 сентября

По состоянию на 23:16 воздушная тревога, кроме Запорожской области, продолжается в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской и Сумской области. Также красные на карте воздушных тревог отдельные районы Черниговской, Кировоградской и Херсонской областей.

Напомним, в ночь на 26 сентября оказалась под ударом КАБов Сумская область. Получили повреждения дома в одном из округов.

Также мы сообщали, что в ночь на 25 сентября вражескому удару подверглась критическая инфраструктура Винницкой области. Есть повреждение энергообъекта.

взрыв Запорожская область обстрелы Иван Федоров БпЛА
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации