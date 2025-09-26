Вечерние взрывы в Запорожской области 26 сентября 2025 года — подробности вражеской атаки

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы прогремели в Запорожской области сейчас, поздно вечером в пятницу, 26 сентября. В регионе продолжается воздушная тревога.

Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров предупреждал об угрозе применения ударных БпЛА.

Скриншот сообщений Ивана Федорова

Что известно о взрывах в Запорожской области вечером 26 сентября

Воздушную тревогу на территории всей Запорожской области объявили в 21:37. Глава ОВА Иван Федоров отметил, что есть угроза дроновой атаки. В 23:12 он предупредил, что ударный БпЛА летит в направлении Вознесеновского района Запорожья, а в 23:13 сообщил о взрывах.

Где объявили воздушную тревогу вечером 26 сентября

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:16 26 сентября

По состоянию на 23:16 воздушная тревога, кроме Запорожской области, продолжается в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Полтавской и Сумской области. Также красные на карте воздушных тревог отдельные районы Черниговской, Кировоградской и Херсонской областей.

Напомним, в ночь на 26 сентября оказалась под ударом КАБов Сумская область. Получили повреждения дома в одном из округов.

Также мы сообщали, что в ночь на 25 сентября вражескому удару подверглась критическая инфраструктура Винницкой области. Есть повреждение энергообъекта.