Вечірні вибухи в Запорізькій області 26 вересня 2025 року — подробиці ворожої атаки

Вибухи пролунали в Запорізькій області зараз, пізно ввечері в п'ятницю, 26 вересня. У регіоні триває повітряна тривога.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу застосування ударних БпЛА.

Що відомо про вибухи в Запорізькій області ввечері 26 вересня

Повітряну тривогу на території всієї Запорізької області оголосили о 21:37. Очільник ОВА Іван Федоров зазначив, що є загроза дронової атаки. О 23:12 він попередив, що ударний БпЛА летить у напрямку Вознесенівського району Запоріжжя, а о 23:13 повідомив про вибухи.

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 26 вересня

Карта повітряних тривог станом на 23:16 26 вересня

Станом на 23:16 повітряна тривога, крім Запорізької області, триває в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській і Сумській областях. Також червоні на карті повітряних тривог окремі райони Чернігівської, Кіровоградської та Херсонської областей.

