У Запорізькій області чутно вибухи — що відомо

У Запорізькій області чутно вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 23:15
Вечірні вибухи в Запорізькій області 26 вересня 2025 року — подробиці ворожої атаки
Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: кадр із відео

Вибухи пролунали в Запорізькій області зараз, пізно ввечері в п'ятницю, 26 вересня. У регіоні триває повітряна тривога.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу застосування ударних БпЛА. 

Читайте також:
Атака на Запорізьку область увечері 26 вересня 2025 року
Скриншот повідомлень Івана Федорова

Що відомо про вибухи в Запорізькій області ввечері 26 вересня 

Повітряну тривогу на території всієї Запорізької області оголосили о 21:37. Очільник ОВА Іван Федоров зазначив, що є загроза дронової атаки. О 23:12 він попередив, що ударний БпЛА летить у напрямку Вознесенівського району Запоріжжя, а о 23:13 повідомив про вибухи.

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 26 вересня 

Повітряна тривога ввечері 26 вересня 2025 року
Карта повітряних тривог станом на 23:16 26 вересня

Станом на 23:16 повітряна тривога, крім Запорізької області, триває в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській і Сумській областях. Також червоні на карті повітряних тривог окремі райони Чернігівської, Кіровоградської та Херсонської областей.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня опинилася під ударом КАБів Сумська область. Зазнали пошкоджень будинки в одному з округів. 

Також ми повідомляли, що в ніч проти 25 вересня ворожого удару зазнала критична інфраструктура Вінницької області. Є пошкодження енергооб'єкта.

вибух Запорізька область обстріли Іван Федоров БпЛА
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
