РФ атакувала Запоріжжя — є влучання

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти 28 вересня російські окупанти масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару зафіксовано влучання, є руйнування та постраждалі.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Атака РФ на Запоріжжя 28 вересня — що відомо

Цієї ночі, 28 вересня, російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки є значні руйнування житлових будинків, а також поранені.

Рятувальники на місці удару РФ у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

За даними очільника ОВА, за цю ніч внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Загалом 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені й нежитлові приміщення. Наразі спеціалістами розпочаті роботи по закриттю вікон листами ОSB.

"Сьогодні ворог завдав щонайменше 8 ударів по території міста Запоріжжя, по різних районах, починаючи з першої години ночі і до 5:30 ранку. Найбільше не сьогоднішній день є постраждалих на території Шевченківського мікрорайону. У багатоповерхівку ворог вдарив ракетою. Щонайменше 15 поранених, які доставлені в лікарню. Наразі продовжується рятувальна операція", — поінформував Федоров.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Станом на 8:04 відомо, що до 21 зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ на Запоріжжя. Двоє постраждалих у важкому стані.

Раніше ми повідомляли, що вночі, 28 вересня, у Запоріжжі лунали потужні вибухи.

Також ми інформували, що у ніч проти 28 вересня російські війська атакували Запоріжжя ракетами.