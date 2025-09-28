Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський відреагував на масований удар РФ по Україні
Головна Армія Росіяни атакували Запоріжжя — є влучання у багатоповерхівки

Росіяни атакували Запоріжжя — є влучання у багатоповерхівки

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 08:41
РФ атакувала Запоріжжя — є влучання
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти 28 вересня російські окупанти масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару зафіксовано влучання, є руйнування та постраждалі.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака РФ на Запоріжжя 28 вересня — що відомо

Цієї ночі, 28 вересня, російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки є значні руйнування житлових будинків, а також поранені.

Атака РФ на Запоріжжя
Рятувальники на місці удару РФ у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

За даними очільника ОВА, за цю ніч внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.

Атака РФ на Запоріжжя
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Загалом 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені й нежитлові приміщення. Наразі спеціалістами розпочаті роботи по закриттю вікон листами ОSB.

"Сьогодні ворог завдав щонайменше 8 ударів по території міста Запоріжжя, по різних районах, починаючи з першої години ночі і до 5:30 ранку. Найбільше не сьогоднішній день є постраждалих на території Шевченківського мікрорайону. У багатоповерхівку ворог вдарив ракетою. Щонайменше 15 поранених, які доставлені в лікарню. Наразі продовжується рятувальна операція", — поінформував Федоров.

Атака РФ на Запоріжжя
Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Станом на 8:04 відомо, що до 21 зросла кількість поранених внаслідок атаки РФ на Запоріжжя. Двоє постраждалих у важкому стані.

Раніше ми повідомляли, що вночі, 28 вересня, у Запоріжжі лунали потужні вибухи.

Також ми інформували, що у ніч проти 28 вересня російські війська атакували Запоріжжя ракетами.

Запоріжжя обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації