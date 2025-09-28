Внаслідок атаки РФ на Суми згоріли вантажівки

Вантажівки горять внаслідок атаки РФ. Фото: Артем Кобзар/Telegram

У ніч проти 28 вересня російські окупанти атакували Суми. Внаслідок ворожого обстрілу згоріло близько семи вантажівок.

Про це інформує виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Вантажівки горять внаслідок атаки РФ. Фото: Артем Кобзар/Telegram

Атака РФ на Суми 28 вересня — згоріли вантажівки

Цієї ночі, 28 вересня, російські окупанти завдали удару й по Сумах. Внаслідок обстрілу загорілися вантажівки. Також зафіксовано влучання по об'єкту інфраструктури.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

"Сьогодні вночі ворог атакував нашу громаду безпілотниками. Внаслідок ударів загорілися 7 вантажних автомобілів, а також було зафіксовано влучання по об’єкту інфраструктури. Попередньо — без постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби", — повідомив Артем Кобзар.

Раніше ми інформували, що 28 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Києву — є загиблі серед цивільних.

Також ми повідомляли, що на масовану атаку РФ на Україну 28 вересня відреагував Президент України Володимир Зеленський.