Атака на Україну 28 вересня — скільки цілей збила ППО

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 28 вересня російські війська вкотре завдали масованого удару по Україні безпілотниками та ракетами. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 28 вересня.

Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Атака РФ на Україну 28 вересня — результати роботи ППО

У ніч проти 28 вересня (із 20:30 27 вересня) російські війська завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та морського базування.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:

593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ., Чауда, Кача — ТОТ Криму;

2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської обл. — РФ;

2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. — РФ;

38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. — РФ;

8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

За даними Повітряних сил, основний напрямок удару — столиця України, місто Київ.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей:

566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;

2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";

35 крилатих ракет Х-101;

8 крилатих ракет "Калібр".

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Раніше ми інформували, що внаслідок атаки РФ на Київ 28 вересня пошкоджено будівлю Інституту кардіології.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл України 28 вересня та показав фото наслідків.