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Главная Армия Россияне выпустили почти 300 целей — сколько сбила ПВО

Россияне выпустили почти 300 целей — сколько сбила ПВО

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Дата публикации 21 июня 2025 11:06
Обстрелы Украины 21 июня — россияне выпустили почти 300 целей
Мобильная огневая группа ПВО. Фото: X/Defense of Ukraine
Ключові моменти Обстрелы Украины 21 июня

Российские войска в ночь на 21 июня нанесли комбинированный удар по Украине. В небе над украинскими городами было 280 вражеских целей и почти все сбила противовоздушная оборона.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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Обстрелы Украины 21 июня

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью российские войска выпустили по Украине:

  • 272 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов из Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орела, Миллерово, Шаталово и из временного оккупированного Крыма;
  • две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области;
  • четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;
  • две крылатые ракеты "Искандер-К" из Белгородской области.

Как известно, основное направление удара было направлено на Полтавщину, в частности на Кременчуг.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріли України 21 червня
Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 — сбиты огневыми средствами, 115 — локально потеряны:

  • 140 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 112 — локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • три крылатые ракеты "Искандер-К" (1 — локально потеряна);
  • одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 — локально потеряна);
  • одна крылатая ракета "Калибр" (1 — локально потеряна).

Отмечается, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге и падение сбитых обломков в трех локациях.

Напомним, 21 июня Кременчуг несколько часов был под ударами вражеских ракет и дронов. В городе раздавалось не менее 40 взрывов.

Кроме того, 20 июня вечером россияне атаковали дронами Сумы. В результате атаки пострадала женщина.

обстрелы ППО ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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