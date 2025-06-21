Обстрелы Украины 21 июня — россияне выпустили почти 300 целей

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: X/Defense of Ukraine

Российские войска в ночь на 21 июня нанесли комбинированный удар по Украине. В небе над украинскими городами было 280 вражеских целей и почти все сбила противовоздушная оборона.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах рассказали, что этой ночью российские войска выпустили по Украине:

272 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов из Брянска, Приморско-Ахтарска, Курска, Орела, Миллерово, Шаталово и из временного оккупированного Крыма;

две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области;

четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;

две крылатые ракеты "Искандер-К" из Белгородской области.

Как известно, основное направление удара было направлено на Полтавщину, в частности на Кременчуг.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 260 средств воздушного нападения противника, 145 — сбиты огневыми средствами, 115 — локально потеряны:

140 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 112 — локально потеряны/подавлены РЭБ;

три крылатые ракеты "Искандер-К" (1 — локально потеряна);

одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (1 — локально потеряна);

одна крылатая ракета "Калибр" (1 — локально потеряна).

Отмечается, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге и падение сбитых обломков в трех локациях.

Напомним, 21 июня Кременчуг несколько часов был под ударами вражеских ракет и дронов. В городе раздавалось не менее 40 взрывов.

Кроме того, 20 июня вечером россияне атаковали дронами Сумы. В результате атаки пострадала женщина.