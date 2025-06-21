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Головна Армія Росіяни випустили майже 300 цілей — скільки збила ППО

Росіяни випустили майже 300 цілей — скільки збила ППО

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Дата публікації: 21 червня 2025 11:06
Обстріли України 21 червня — росіяни випустили майже 300 цілей
Мобільна вогнева груа ППО. Фото: X/Defense of Ukraine
Ключові моменти Обстріли України 21 червня

Російські війська у ніч проти 21 червня завдали комбінованого удару по Україні. В небі над українськими містами було 280 ворожих цілей і майже усі збила протиповітряна оборона.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ

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Обстріли України 21 червня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі російські війська випустили по Україні:

  • 272 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орела, Міллєрово, Шаталового та з тимчасового окупованого Криму;
  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області;
  • чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;
  • дві крилаті ракети "Іскандер-К" із Бєлгородської області.

Як відомо, основний напрямок удару був спрямований на Полтавщину, зокрема на Кременчук.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Обстріли України 21 червня
Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 — збито вогневими засобами, 115 — локаційно втрачені: 

  • 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • три крилаті ракети "Іскандер-К" (1 — локаційно втрачена);
  • одна аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (1 — локаційно втрачена);
  • одна крилата ракета "Калібр" (1 — локаційно втрачена).

Зазначається, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці та падіння збитих уламків у трьох локаціях.

Нагадаємо, 21 червня Кременчук кілька годин був під ударами ворожих ракет та дронів. У місті лунало щонайменше 40 вибухів.

Крім того, 20 червня ввечері росіяни атакували дронами Суми. Внаслідок атаки постраждала жінка. 

обстріли ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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