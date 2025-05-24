Сергея Грищенкова похитили из-за "госизмены" в Севастополе — эксклюзивное интервью

Сергей Грищенков. Фото: семейный архив

Крымские супруги Сергей и Ольга Грищенковы были задержаны оккупационными властями в Севастополе. Россияне вторглись в их дом и обвинили семью в государственной измене. Обоих допросили, а мужчину забрали в неизвестном направлении.

Дочь Дарья Грищенкова рассказала Новини.LIVE, что произошло с ее родителями.

Реклама

Читайте также:

Оккупанты похитили Сергея Грищенкова в Севастополе

Группа людей появилась на пороге дома семьи Грищенковых в мае. Сергея и Ольгу допросили и расспрашивали, где находятся их дети. В частности, искали сына. Причину решили не объяснять. У крымчан забрали телефоны, украинские паспорта и другую технику. Мужа забрали без объяснений, жену отправили на допрос. Дочь пары Дарья узнала о ситуации из достоверных источников.

Что произошло в доме ваших родителей ночью 6 мая?

В дом пришло около пятнадцати человек. Из достоверных источников — их было очень много. Положили на пол, накрыли пледами голову. Искали моего брата. Ему 18, но он уже два года не живет в Крыму — учится в Словакии. Они два часа бегали по дому и кричали: "Где сын?" Брата нет даже в реестре. Он год жил со мной, окончил школу и уехал за границу. Также допросили папу на месте, а потом повезли в неизвестном направлении. Маму отвезли в офис ФСБ на допрос.

Ольга и Сергей Грищенковы. Фото: семейный архив

В чем оккупационные власти обвинили ваших родителей?

По их словам, статья 275 "Государственная измена". Пришли именно за папой. Маму допрашивали только как свидетеля, чтобы выяснить, причастна ли она. Она прошла полиграф — четыре часа. На нее давили морально, пытались вывести из равновесия. Говорили, что папа признался в сотрудничестве с СБУ. Но мама поняла, что это психологическое давление. Ее заставили подписать договор о неразглашении, поэтому подробностей она не рассказывает.

Мы узнали, что официальное дело на папу не открыто — он содержится как военнопленный. То есть находится в месте, куда не имеют доступа даже прокуратура или следователи.

Почему оккупанты решили, что ваш отец может быть госизменником?

Это наводка скорее всего. Сначала эта группа приезжала в один з городов Крыма — там они пообщались с одним человеком, с которым папа когда-то работал. Он сказал, что у него проукраинская позиция. Папа этого никогда не скрывал — с 2014 года все знали о его позиции.

Российские спецслужбы пытались завербовать Сергея Грищенкова?

Нет, но обращались за помощью. Папа работал в IT — в КБК Севастополь и "Таврида Электрик", руководил отделом. Его многие знают как очень хорошего специалиста. Когда-то ФСБ не могли взломать 1С — программу, которую он устанавливал еще в 2005 году, и тогда его вызвали, чтобы помог. Он сделал, что просили, но предупредил, чтобы больше к нему не обращались.

Дарья Грищенкова с братом. Фото: семейный архив

Как оккупационная власть давила на вашу семью в Крыму?

В начале полномасштабного вторжения папе прокололи колеса на машине, потому что знали его позицию. Иногда что-то случалось, но чтобы прямо давили — нет. Думаю, они просто знали и следили. Он был под контролем. А теперь его будут ломать морально и физически — выбивать признание или принуждать к сотрудничеству. Я надеюсь, что он выдержит. Потому что там людей держат месяцами, годами.

Где россияне удерживают Сергея Грищенкова?

В Крыму знают это место — там удерживают военнопленных, давят на них. Адрес есть, но доступа туда нет. Говорят, что там нет никакого закона.

Какова вероятность, что россияне отпустят вашего отца?

Очень мала. Случаев таких, к сожалению, много, и годами сидят. Если открывают дело, то дают 16 лет (или пожизненно). Но я верю в лучшее и надеюсь, и пытаюсь его спасти.

Дарья Грищенкова обратилась в правоохранительные органы. Сейчас девушка контактирует с организациями ООН и "Красным крестом".

Мы рассказывали, что оккупанты охотятся на авто с наклейками на полуострове. Напомним, почему россияне свозят катера в Крым. Также дроны ударили по военному аэродрому в этом регионе.