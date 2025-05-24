Сергія Гріщенкова викрали через "держзраду" у Севастополі — ексклюзивне інтерв'ю

Сергій Гріщенков. Фото: сімейний архів

Кримське подружжя Сергія та Ольгу Гріщенкових затримала окупаційна влада в Севастополі. Росіяни вторглися в їхній дім та звинуватили голову родини у державній зраді. Обох допитали, а чоловіка забрали у невідомому напрямку.

Донька Дарія Гріщенкова розповіла Новини.LIVE, що сталося з її батьками.

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Група людей з’явилась на порозі дому сім'ї Гріщенкових у травні. Сергія та Ольгу допитали та розпитували, де перебувають їхні діти. Зокрема, шукали сина. Причину вирішили не пояснювати. У кримців забрали телефони, українські паспорти та іншу техніку. Чоловіка забрали без пояснень, жінку відправили на допит. Донька пари Дарія дізналась про ситуацію з достовірних джерел.

Що відбулося в оселі ваших батьків вночі 6 травня?

До будинку прийшло близько п’ятнадцяти людей. З достовірних джерел — їх було дуже багато. Поклали на підлогу, накрили пледами голову. Шукали мого брата. Йому 18, але він вже два роки не живе в Криму — навчається в Словаччині. Вони дві години бігали по дому і кричали: "Де син?" Брата немає навіть в реєстрі. Він рік жив зі мною, закінчив школу і поїхав за кордон. Також допитали тата на місці, а потім повезли в невідомому напрямку. Маму відвезли в офіс ФСБ на допит.

Ольга та Сергій Гріщенкови. Фото: сімейний архів

У чому окупаційна влада звинуватила ваших батьків?

За їхніми словами, стаття 275 "Державна зрада". Прийшли саме за татом. Маму допитували лише як свідка, щоб з’ясувати, чи вона причетна. Вона пройшла поліграф — чотири години. На неї тиснули морально, намагалися вивести з рівноваги. Казали, що тато зізнався у співпраці з СБУ. Але мама зрозуміла, що це психологічний тиск. Її змусили підписати договір про нерозголошення, тому подробиць вона не розповідає.

Ми дізнались через адвокатів, що офіційної справи на тата не відкрито — він утримується як військовополонений. Тобто перебуває в місці, куди не мають доступу навіть прокуратура чи слідчі.

Чому окупанти вирішили, що ваш батько може бути держзрадником?

Це наводка, скоріш за все. Спочатку ця група приїжджала в одне з міст Криму — там вони поспілкувалися з однією людиною, з якою тато колись працював. Вона сказала, що він має проукраїнську позицію. Тато цього ніколи не приховував — з 2014 року всі знали про його позиції.

Російські спецслужби намагалися завербувати Сергія Гріщенкова?

Ні, але звертались по допомогу. Тато працював в IT – у КБК Севастополь і "Тавріда Електрік", керував відділом. Його багато хто знає як дуже хорошого спеціаліста. Колись ФСБ не могли зламати 1С — програму, яку він встановлював ще у 2005 році, і тоді його викликали, щоб допоміг. Він зробив, що просили, але попередив, щоб більше до нього не звертались.

Дарія Гріщенкова з братом. Фото: сімейний архів

Як окупаційна влада тиснула на вашу родину в Криму?

На початку повномасштабного вторгнення татові прокололи колеса на машині, бо знали його позицію. Інколи щось траплялось, але щоб прямо тиснули — ні. Думаю, вони просто знали і слідкували. Він був під контролем. А тепер його будуть ламати морально і фізично — вибивати визнання або примушувати до співпраці. Я сподіваюсь, що він витримає. Бо там людей тримають місяцями, роками.

Де росіяни утримують Сергія Гріщенкова?

Адвокати в Криму знають це місце — там утримують військовополонених, тиснуть на них. Адреса є, але доступу туди немає. Кажуть, що там немає жодного закону.

Яка ймовірність, що росіяни відпустять вашого батька?

Дуже мала. Випадків таких, на жаль, багато, і роками сидять. Якщо відкривають справу, то дають 16 років (чи довічно). Але я вірю в краще і сподіваюсь, і намагаюсь його врятувати.

Дарія Гріщенкова звернулась до правоохоронних органів. Зараз дівчина контактує з організаціями ООН та "Червоним хрестом".

Ми розповідали, що окупанти полюють на авто з наліпками на півострові. Нагадаємо, чому росіяни звозять катери до Криму. Також дрони вдарили по військовому аеродрому в цьому регіоні.