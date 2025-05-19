В Криму дрони атакували військовий аеродром росіян

Дрони у небі. Фото: УНІАН

У ніч проти 19 травня безпілотники атакували військовий аеродром російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Під прицілом були об'єкти у Джанкойському та Червоногвардійському районах.

Про це інформують РосЗМІ.

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У ніч на 19 травня безпілотники атакували об'єкти в Джанкойському і Красногвардійському районах тимчасово окупованого Криму, внаслідок чого було чути гучні вибухи, є влучання.

"Весела ніч у Джанкої: стрілянина з автоматичної зброї, звуки прольоту дронів і вибухи. Як повідомляють наші підписники, є приліт по військовому аеродрому. Наслідки уточнюються", — йдеться у повідомленні одного з РосЗМІ.

Зазначимо, що на аеродромі, який атакували дрони у ніч проти 19 травня, дислокується:

39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу;

3 авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28, Ка-52.

Також із Джанкоя здійснюють вильоти штурмовики Су-25.

Нагадаємо, що нещодавно дрони СБУ вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони Росії в тимчасово окупованому Криму.

Також ми інформували, що окупанти у Криму влаштували нову хвилю перевірок машин — під підозру потрапляють ті, хто має проукраїнські погляди.