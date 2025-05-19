В Крыму дроны атаковали военный аэродром россиян

Дроны в небе. Фото: УНИАН

В ночь на 19 мая беспилотники атаковали военный аэродром российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Под прицелом были объекты в Джанкойском и Красногвардейском районах.

Об этом информируют росСМИ.

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В ночь на 19 мая беспилотники атаковали объекты в Джанкойском и Красногвардейском районах временно оккупированного Крыма, в результате чего были слышны громкие взрывы, есть попадания.

"Веселая ночь в Джанкое: стрельба из автоматического оружия, звуки пролета дронов и взрывы. Как сообщают наши подписчики, есть прилет по военному аэродрому. Последствия уточняются", — говорится в сообщении одного из росСМИ.

Отметим, что на аэродроме, который атаковали дроны в ночь на 19 мая, дислоцируется:

39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа;

3 авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52.

Также из Джанкоя осуществляют вылеты штурмовики Су-25.

Напомним, что недавно дроны СБУ поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны России во временно оккупированном Крыму.

Также мы информировали, что оккупанты в Крыму устроили новую волну проверок машин — под подозрение попадают те, кто имеет проукраинские взгляды.