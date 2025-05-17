Дрони СБУ вдарили по складах боєприпасів окупантів у Криму

Вибух у Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Дрони Служби безпеки України вразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони Росії. Це сталося біля Перевального в тимчасово окупованому Криму.

Про це джерела в СБУ повідомили для Новини.LIVE у суботу, 17 травня.

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Дрони СБУ 16 травня організували вибухи на складах боєприпасів 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони Росії, яка розташована в Криму. Там знаходилися сховища для військової техніки, зброї та паливно-мастильних матеріалів.

Внаслідок ударів сталася потужна детонація та пожежі на території складів. Крім того, місцеві повідомили про дим над територією самої військової частини.

Ситуація для росіян є настільки критичною, що окупанти перекривали рух на трасі Сімферополь — Алушта, що проходить поблизу села Перевальне.

Також повідомляється про загиблих російських загарбників, які перебували на території складу.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних військових цілях на території захопленого росіянами Криму. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, 16 травня в Криму пролунали потужні вибухи, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

А речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначив, що ці склади окупанти використовували для постачання боєкомплекту загарбникам на півдні.