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Головна Армія У Криму пролунала серія вибухів — горить склад боєприпасів

У Криму пролунала серія вибухів — горить склад боєприпасів

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Дата публікації: 16 травня 2025 07:38
Вибухи у Криму 16 травня — горить склад боєприпасів
Дим від вибухів у Криму. Фото: скриншот з відео

У Криму вранці 16 травня лунала серія потужних вибухів. В результаті цього трапилася сильна пожежа на складі боєприпасів Перевальному.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Вибухи у Криму 16 травня

Повідомляється, що внаслідок сильних вибухів зранку 16 травня, у Перевальному зафіксовано пожежу на складі боєприпасів російських військових 126 окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ.

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Крім того, гучно було і в Севастополі. Вибухи лунали в районі аеродромів Бельбек та Кача.

Через атаку дронів та сильну пожежу у Перевальному дорога Сімферополь — Алушта перекрита. Окупаційна влада просить водіїв їхати в об’їзд. 

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До складів з боєприпасами, де лунали вибухи, вже поїхали російські рятувальні служби. 

Нагадаємо, росіяни біжать із Криму, побоюючись українських дронів та нових атак на півострів. Наразі українські військові готуються до знищення всіх військових об'єктів у Криму.

Крім того, в Криму панікують і бояться удару по Кримському мосту.  За їхніми словами, Україна нібито накопичила арсенал ракет і вже має на озброєнні винищувачі, які можуть завдати удару найближчим часом.

Крим пожежа вибух обстріли військові склади боєприпаси
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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