Вибухи у Криму 16 травня — горить склад боєприпасів

У Криму пролунала серія вибухів — горить склад боєприпасів
У Криму вранці 16 травня лунала серія потужних вибухів. В результаті цього трапилася сильна пожежа на складі боєприпасів Перевальному.
Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".
Вибухи у Криму 16 травня
Повідомляється, що внаслідок сильних вибухів зранку 16 травня, у Перевальному зафіксовано пожежу на складі боєприпасів російських військових 126 окремої бригади берегової оборони ЧФ РФ.
Крім того, гучно було і в Севастополі. Вибухи лунали в районі аеродромів Бельбек та Кача.
Через атаку дронів та сильну пожежу у Перевальному дорога Сімферополь — Алушта перекрита. Окупаційна влада просить водіїв їхати в об’їзд.
До складів з боєприпасами, де лунали вибухи, вже поїхали російські рятувальні служби.
Нагадаємо, росіяни біжать із Криму, побоюючись українських дронів та нових атак на півострів. Наразі українські військові готуються до знищення всіх військових об'єктів у Криму.
Крім того, в Криму панікують і бояться удару по Кримському мосту. За їхніми словами, Україна нібито накопичила арсенал ракет і вже має на озброєнні винищувачі, які можуть завдати удару найближчим часом.
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