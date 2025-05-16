Взрывы в Крыму 16 мая — горит склад боеприпасов

Дым от взрывов в Крыму. Фото: скриншот из видео

В Крыму утром 16 мая раздавалась серия мощных взрывов. В результате этого случился сильный пожар на складе боеприпасов в Перевальном.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Взрывы в Крыму 16 мая

Сообщается, что в результате сильных взрывов утром 16 мая в Перевальном зафиксирован пожар на складе боеприпасов российских военных 126 отдельной бригады береговой обороны ЧФ РФ.

Кроме того, громко было и в Севастополе. Взрывы раздавались в районе аэродромов Бельбек и Кача.

Из-за атаки дронов и сильного пожара в Перевальном дорога Симферополь — Алушта перекрыта. Оккупационные власти просят водителей ехать в объезд.

К складам с боеприпасами, где раздавались взрывы, уже поехали российские спасательные службы.

Напомним, россияне бегут из Крыма, опасаясь украинских дронов и новых атак на полуостров. Сейчас украинские военные готовятся к уничтожению всех военных объектов в Крыму.

Кроме того, в Крыму паникуют и боятся удара по Крымскому мосту. По их словам, Украина якобы накопила арсенал ракет и уже имеет на вооружении истребители, которые могут нанести удар в ближайшее время.