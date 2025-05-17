Дроны СБУ ударили по складам боеприпасов оккупантов в Крыму

Взрыв в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Дроны Службы безопасности Украины поразили склады боеприпасов 126-й бригады береговой обороны России. Это произошло возле Перевального во временно оккупированном Крыму.

Об этом источники в СБУ сообщили для Новини.LIVE в субботу, 17 мая.

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Дроны СБУ 16 мая организовали взрывы на складах боеприпасов 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны России, которая расположена в Крыму. Там находились хранилища для военной техники, оружия и горюче-смазочных материалов.

В результате ударов произошла мощная детонация и пожары на территории складов. Кроме того, местные сообщили о дыме над территорией самой воинской части.

Ситуация для россиян настолько критической, что оккупанты перекрывали движение на трассе Симферополь — Алушта, проходящей вблизи села Перевальное.

Также сообщается о погибших российских захватчиков, которые находились на территории склада.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории захваченного россиянами Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, 16 мая в Крыму прогремели мощные взрывы, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

А представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что эти склады оккупанты использовали для поставки боекомплекта захватчикам на юге.