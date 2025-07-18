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Главная Армия РФ второй раз за сутки ударила по железной дороге — последствия

РФ второй раз за сутки ударила по железной дороге — последствия

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 13:49
РФ второй раз за день атаковала локомотив на Приднепровской железной дороге
Локомотив на Приднепровской железной дороге, который атаковали российские войска. Фото: Андрей Ермак/Telegram

В пятницу, 18 июля, российские оккупанты второй раз за сутки обстреляли локомотив на Приднепровской железной дороге. Локомотив перевозил гражданский груз.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины в Telegram.

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Россияне обстреляли локомотив на Приднепровской железной дороге

Ермак отметил, что сегодня, 18 июля, россияне второй раз за сутки атаковали локомотив на Приднепровской железной дороге, который перевозил гражданский груз.

Руководитель Офиса Президента отметил, что это спланированный террор против гражданской логистики, а также железнодорожников.

"Что ж, Россия получит ответ, но эти агрессивные методы лишь демонстрируют, что никаких планов завершать войну у россиян нет. Сработает только принцип мира через силу. Россиян надо сломать экономически, а также путем уничтожения их ВПК", — подчеркнул Ермак.

Атака РФ
Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Напомним, что в пятницу утром, 18 июля, в Нежине Черниговской области прогремел мощный взрыв — россияне атаковали БпЛА.

А в ночь на 18 июля российские войска атаковали Запорожскую область.

взрыв россияне обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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