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Головна Армія РФ атакувала Запорізьку область — загинув чоловік, є пожежі

РФ атакувала Запорізьку область — загинув чоловік, є пожежі

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 09:18
Росіяни обстріляли Запорізьку область — загинув чоловік
Наслідки атаки РФ. Фото: Іван Федоров/Telegram

У ніч проти 18 липня російські війська керованими авіаційними бомбами атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, також зайнялися пожежі у багатоповерхівках.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Обстріл Запорізької області — наслідки та деталі

Сьогодні вночі, 18 липня, російські окупанти керованими авіаційними бомбами атакували Степногірську територіальну громаду Запорізької області. Внаслідок ворожого удару загинув 64-річний чоловік.

Як відомо, ворог поцілив по житловій забудові. Здійнялася пожежа у кількох багатоповерхових будинках.

"64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту. Уночі ворог ударив по громаді КАБами. Поцілив по житловій забудові. Убив одну людину. Здійнялася пожежа у кількох багатоповерхових будинках", — повідомив Федоров.

Атака РФ
Скриншот очільника ОВА/Telegram

Цієї ночі, 18 липня, ворог також атакував Дніпропетровську область — там загинув залізничник.

Також в ніч проти 18 липня росіяни безпілотниками атакували Чугуїв Харківської області.

Запорізька область обстріли війна в Україні атака загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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