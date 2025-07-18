Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

Лікарі надають допомогу після атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 18 липня російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинув залізничник, також є поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та пресслужба "Укрзалізниці".

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У ніч проти 18 липня російські війська вдарили безпілотниками по Павлоградському району Дніпропетровської області — Вербківській і Богданівській громадах.

Внаслідок ворожої атаки загинув 52-річний чоловік. Йдеться про машиніста електровоза.

Ще двоє, 38 і 40 років, постраждали. Їм надали допомогу на місці.

Крім того, внаслідок обстрілу понівечене транспортне підприємство. Виникла пожежа, її загасили.

Під ударом БпЛА була і Роздорська громада Синельниківського району. Там також сталося займання. Вогонь знищив та пошкодив транспортні засоби. Полум'я вже приборкали.

По Нікополю агресор поцілив FPV-дроном. Наслідки з'ясовуються.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

"Знову трагічні новини зранку для всієї залізничної родини. На Дніпропетровщині ворог поцілив у електровоз, машиніст загинув, його помічник — поранений, але в стабільному стані", — повідомили в "Укрзалізниці".

Скриншот повідомлення "Укрзалізниці"/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 18 липня російські окупанти дронами атакували Чугуїв Харківської області.

Крім того, на Херсонщині росіяни атакували дроном автомобіль головного рабина Херсона та області.