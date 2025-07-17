Машину головного рабина Херсона та області атакували росіяни за допомогою дрона

Пошкоджене авто головного рабина Херсонщини в результаті атаки окупантів РФ. Фото: Об'єднана єврейська громада України

Російські окупанти на Херсонщині атакували дроном автомобіль головного рабина Херсона та області Йосефа-Іцхака Вольфа. Машина зазнала прямого влучання БпЛА під час руху.

Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України.

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Повідомляється, що під час цинічної атаки росіян у салоні автівки перебували сам рабин і члени його родини. На щастя, усі залишилися неушкодженими, проте машина серйозно пошкоджена спереду.

Через кілька хвилин після інциденту на місце події прибули співробітники поліції та розпочали розслідування події.

Раніше повідомлялось, що у Херсоні 14 липня, рятувальники потрапили під вогонь ворога. Окупанти здійснили повторний обстріл міста.

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