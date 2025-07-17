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Главная Армия В Херсоне оккупанты атаковали авто раввина — что известно

В Херсоне оккупанты атаковали авто раввина — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 23:29
Машину главного раввина Херсона и области атаковали россияне с помощью дрона
Поврежденное авто главного раввина Херсонщины в результате атаки оккупантов РФ. Фото: Объединенная еврейская община Украины

Российские оккупанты на Херсонщине атаковали дроном автомобиль главного раввина Херсона и области Йосефа-Ицхака Вольфа. Машина подверглась прямому попаданию БпЛА во время движения.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

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Сообщается, что во время циничной атаки россиян в салоне автомобиля находились сам раввин и члены его семьи. К счастью, все остались невредимыми, однако машина серьезно повреждена спереди.

Через несколько минут после инцидента на место происшествия прибыли сотрудники полиции и начали расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Херсоне 14 июля, спасатели попали под огонь врага. Оккупанты осуществили повторный обстрел города.

Также мы писали, как живет Херсон под обстрелами.

Херсон Херсонская область евреи война в Украине атака FPV-дроны
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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