Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия

РФ атаковала Днепропетровскую область — есть погибший и раненые
В ночь на 18 июля российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела погиб железнодорожник, также есть раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и пресс-служба "Укрзализныци".
Обстрел Днепропетровщины — что известно о последствиях
В ночь на 18 июля российские войска ударили беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области — Вербковской и Богдановской громадах.
В результате вражеской атаки погиб 52-летний мужчина. Речь идет о машинисте электровоза.
Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали, им оказали помощь на месте.
Кроме того, в результате обстрела повреждено транспортное предприятие. Возник пожар, его потушили.
Под ударом БпЛА была и Роздорская громада Синельниковского района. Там также произошло возгорание. Огонь уничтожил и повредил транспортные средства. Пламя уже укротили.
По Никополю агрессор попал FPV-дроном. Последствия выясняются.
"Опять трагические новости утром для всей железнодорожной семьи. На Днепропетровщине враг попал в электровоз, машинист погиб, его помощник ранен, но в стабильном состоянии", — сообщили в "Укрзализныце".
Напомним, что в ночь на 18 июля российские оккупанты дронами атаковали Чугуев Харьковской области.
Кроме того, на Херсонщине россияне атаковали дроном автомобиль главного раввина Херсона и области.
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