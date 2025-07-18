Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия

Врачи оказывают помощь после атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 18 июля российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела погиб железнодорожник, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и пресс-служба "Укрзализныци".

Реклама

Читайте также:

Обстрел Днепропетровщины — что известно о последствиях

В ночь на 18 июля российские войска ударили беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области — Вербковской и Богдановской громадах.

В результате вражеской атаки погиб 52-летний мужчина. Речь идет о машинисте электровоза.

Еще двое, 38 и 40 лет, пострадали, им оказали помощь на месте.

Кроме того, в результате обстрела повреждено транспортное предприятие. Возник пожар, его потушили.

Под ударом БпЛА была и Роздорская громада Синельниковского района. Там также произошло возгорание. Огонь уничтожил и повредил транспортные средства. Пламя уже укротили.

По Никополю агрессор попал FPV-дроном. Последствия выясняются.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

"Опять трагические новости утром для всей железнодорожной семьи. На Днепропетровщине враг попал в электровоз, машинист погиб, его помощник ранен, но в стабильном состоянии", — сообщили в "Укрзализныце".

Скриншот сообщения "Укрзализныци"/Telegram

Напомним, что в ночь на 18 июля российские оккупанты дронами атаковали Чугуев Харьковской области.

Кроме того, на Херсонщине россияне атаковали дроном автомобиль главного раввина Херсона и области.