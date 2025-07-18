Россияне обстреляли Запорожскую область - погиб мужчина

РФ атаковала Запорожскую область — погиб мужчина, есть пожары
В ночь на 18 июля российские войска управляемыми авиационными бомбами атаковали Запорожскую область. В результате вражеского обстрела погиб один человек, также занялись пожары в многоэтажках.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Обстрел Запорожской области — последствия и детали
Сегодня ночью, 18 июля, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами атаковали Степногорскую территориальную громаду Запорожской области. В результате вражеского удара погиб 64-летний мужчина.
Как известно, враг попал по жилой застройке. Вспыхнул пожар в нескольких многоэтажных домах.
"64-летний мужчина погиб в результате атаки россиян на Степногорскую громаду. Его тело только что обнаружили на месте прилета. Ночью враг ударил по громаде КАБами. Попал по жилой застройке. Убил одного человека. Поднялся пожар в нескольких многоэтажных домах", — сообщил Федоров.
Этой ночью, 18 июля, враг также атаковал Днепропетровскую область — там погиб железнодорожник.
Также в ночь на 18 июля россияне беспилотниками атаковали Чугуев Харьковской области.
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