Россияне обстреляли Запорожскую область - погиб мужчина

Последствия атаки РФ. Фото: Иван Федоров/Telegram

В ночь на 18 июля российские войска управляемыми авиационными бомбами атаковали Запорожскую область. В результате вражеского обстрела погиб один человек, также занялись пожары в многоэтажках.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Обстрел Запорожской области — последствия и детали

Сегодня ночью, 18 июля, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами атаковали Степногорскую территориальную громаду Запорожской области. В результате вражеского удара погиб 64-летний мужчина.

Как известно, враг попал по жилой застройке. Вспыхнул пожар в нескольких многоэтажных домах.

"64-летний мужчина погиб в результате атаки россиян на Степногорскую громаду. Его тело только что обнаружили на месте прилета. Ночью враг ударил по громаде КАБами. Попал по жилой застройке. Убил одного человека. Поднялся пожар в нескольких многоэтажных домах", — сообщил Федоров.

Скриншот главы ОВА/Telegram

Этой ночью, 18 июля, враг также атаковал Днепропетровскую область — там погиб железнодорожник.

Также в ночь на 18 июля россияне беспилотниками атаковали Чугуев Харьковской области.