РФ вдруге за день атакувала локомотив на Придніпровській залізниці

Локомотив на Придніпровській залізниці, який атакували російські війська. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

У п'ятницю, 18 липня, російські окупанти вдруге за добу обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці. Локомотив перевозив цивільний вантаж.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Росіяни обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці

Єрмак зазначив, що сьогодні, 18 липня, росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж.

Керівник Офісу Президента зазначив, що це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників.

"Що ж, Росія отримає відповідь, але ці агресивні методи лише демонструють, що жодних планів завершувати війну у росіян немає. Спрацює лише принцип миру через силу. Росіян треба зламати економічно, а також шляхом знищення їх ВПК", — наголосив Єрмак.

Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Нагадаємо, що в п'ятницю зранку, 18 липня, у Ніжині Чернігівської області пролунав потужний вибух — росіяни атакували БпЛА.

А в ніч проти 18 липня російські війська атакували Запорізьку область.