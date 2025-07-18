Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни вдруге за добу вдарили по залізниці — які наслідки

Росіяни вдруге за добу вдарили по залізниці — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 13:49
РФ вдруге за день атакувала локомотив на Придніпровській залізниці
Локомотив на Придніпровській залізниці, який атакували російські війська. Фото: Андрій Єрмак/Telegram

У п'ятницю, 18 липня, російські окупанти вдруге за добу обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці. Локомотив перевозив цивільний вантаж.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Росіяни обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці

Єрмак зазначив, що сьогодні, 18 липня, росіяни вдруге за добу атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж.

Керівник Офісу Президента зазначив, що це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників.

"Що ж, Росія отримає відповідь, але ці агресивні методи лише демонструють, що жодних планів завершувати війну у росіян немає. Спрацює лише принцип миру через силу. Росіян треба зламати економічно, а також шляхом знищення їх ВПК", — наголосив Єрмак.

Атака РФ
Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Нагадаємо, що в п'ятницю зранку, 18 липня, у Ніжині Чернігівської області пролунав потужний вибух — росіяни атакували БпЛА.

А в ніч проти 18 липня російські війська атакували Запорізьку область.

вибух росіяни обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації