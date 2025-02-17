Обстрел Константиновки 17 февраля - спасатели получили ранения

Россияне ударили по спасателям в Константиновке — фото
В понедельник, 17 февраля, российские военные нанесли удар по Константиновке в Донецкой области. Оккупанты из FPV-дрона ударили по спасателям, которые везли воду людям.
Об этом сообщили в МВД.
Что известно об обстреле Константиновки
"Враг специально целился в водителя. Двое чрезвычайников ранены, их доставили в больницу", — говорится в сообщении.
Автоцистерна с водой повреждена.
Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.
Напомним, в ночь на 17 февраля россияне также атаковали дронами Харьков. Разрушения есть в двух районах города, полиция документирует последствия.
Также этой же ночью российские войска атаковали населенные пункты Киевской области ударными дронами. В результате вражеских обстрелов пострадал один человек.
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