Обстрел Константиновки 17 февраля - спасатели получили ранения

Последствия обстрела Константиновки. Фото: МВД

В понедельник, 17 февраля, российские военные нанесли удар по Константиновке в Донецкой области. Оккупанты из FPV-дрона ударили по спасателям, которые везли воду людям.

Об этом сообщили в МВД.

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Оккупанты обстреляли спасателей. Фото: МВД

Что известно об обстреле Константиновки

"Враг специально целился в водителя. Двое чрезвычайников ранены, их доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Автоцистерна с водой повреждена.

Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести.

Россияне нанесли удары по спасателям. Фото: МВД

Обстрел Константиновки. Фото: МВД

Напомним, в ночь на 17 февраля россияне также атаковали дронами Харьков. Разрушения есть в двух районах города, полиция документирует последствия.

Также этой же ночью российские войска атаковали населенные пункты Киевской области ударными дронами. В результате вражеских обстрелов пострадал один человек.