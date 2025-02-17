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Росіяни вдарили по рятувальниках у Костянтинівці — фото наслідків

17 лютого 2025 18:28
Анастасія Писаненко - редактор
Обстріл Костянтинівки 17 лютого - рятувальники отримали поранення
Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: МВС
Анастасія Писаненко - редактор

У понеділок, 17 лютого, російські військові завдали удару по Костянтинівці на Донеччині. Окупанти з FPV-дрона вдарили по рятувальниках, які везли воду людям.

Про це повідомили в МВС.

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Окупанти обстріляли рятувальників. Фото: МВС

Що відомо про обстріл Костянтинівки

"Ворог спеціально цілився у водія. Двоє надзвичайників поранені, їх доставили до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Автоцистерна з водою пошкоджена.

Наразі їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

наслідки обстрілу
Росіяни завдали удари по рятувальниках. Фото: МВС
наслідки обстрілу
Обстріл Костянтинівки. Фото: МВС

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни також атакували дронами Харків. Руйнування є у двох районах міста, поліція документує наслідки. 

Також цієї ж ночі російські війська атакували населені пункти Київської області ударними дронами. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна людина.

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