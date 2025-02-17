Обстріл Костянтинівки 17 лютого - рятувальники отримали поранення

Росіяни вдарили по рятувальниках у Костянтинівці — фото наслідків
У понеділок, 17 лютого, російські військові завдали удару по Костянтинівці на Донеччині. Окупанти з FPV-дрона вдарили по рятувальниках, які везли воду людям.
Про це повідомили в МВС.
Що відомо про обстріл Костянтинівки
"Ворог спеціально цілився у водія. Двоє надзвичайників поранені, їх доставили до лікарні", — йдеться в повідомленні.
Автоцистерна з водою пошкоджена.
Наразі їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.
Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни також атакували дронами Харків. Руйнування є у двох районах міста, поліція документує наслідки.
Також цієї ж ночі російські війська атакували населені пункти Київської області ударними дронами. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна людина.
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