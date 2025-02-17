Обстріл Костянтинівки 17 лютого - рятувальники отримали поранення

Наслідки обстрілу Костянтинівки. Фото: МВС

У понеділок, 17 лютого, російські військові завдали удару по Костянтинівці на Донеччині. Окупанти з FPV-дрона вдарили по рятувальниках, які везли воду людям.

Про це повідомили в МВС.

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Що відомо про обстріл Костянтинівки

"Ворог спеціально цілився у водія. Двоє надзвичайників поранені, їх доставили до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Автоцистерна з водою пошкоджена.

Наразі їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Росіяни завдали удари по рятувальниках. Фото: МВС

Обстріл Костянтинівки. Фото: МВС

Нагадаємо, у ніч проти 17 лютого росіяни також атакували дронами Харків. Руйнування є у двох районах міста, поліція документує наслідки.

Також цієї ж ночі російські війська атакували населені пункти Київської області ударними дронами. Внаслідок ворожих обстрілів постраждала одна людина.