Обстрелы Черниговской области 23 июня — есть жертвы и раненые

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты поздно вечером 22 июня ударили по Черниговской области. В результате этого погибли два человека, а еще десять — получили ранения.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

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Обстрелы Черниговской области 22 июня

Чаус рассказал, что захватчики ударили "Ланцетом" по окраине села Сновской громады. В результате этой атаки два человека погибли, еще десять — получили ранения, среди них трое детей.

Отмечается, что сейчас все находятся в больницах. Двое пострадавших госпитализировали в областную больницу. У остальных людей — ранения средней тяжести, они также находятся под наблюдением врачей в медучреждениях.

Напомним, этой ночью Россия выпустила по Украине почти 400 воздушных целей. Основное направление было направлено на Киев.

Так, в Шевченковском районе столицы уже шестеро погибших и 22 раненых. Там развернули штабы помощи для пострадавших, а поисково-спасательная операция еще продолжается.

Атаку РФ прокомментировал начальник КГВА Тимур Ткаченко. Он заявил, что это не случайность, а прямое наведение по дому, который полностью разрушен.