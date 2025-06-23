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Главная Армия Россияне ударили по Черниговщине — есть погибшие и раненые

Россияне ударили по Черниговщине — есть погибшие и раненые

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 10:15
Обстрелы Черниговской области 23 июня — есть жертвы и раненые
Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС
Ключові моменти Обстрелы Черниговской области 22 июня

Российские оккупанты поздно вечером 22 июня ударили по Черниговской области. В результате этого погибли два человека, а еще десять — получили ранения.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

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Обстрелы Черниговской области 22 июня

Чаус рассказал, что захватчики ударили "Ланцетом" по окраине села Сновской громады. В результате этой атаки два человека погибли, еще десять — получили ранения, среди них трое детей.

Отмечается, что сейчас все находятся в больницах. Двое пострадавших госпитализировали в областную больницу. У остальных людей — ранения средней тяжести, они также находятся под наблюдением врачей в медучреждениях.

Напомним, этой ночью Россия выпустила по Украине почти 400 воздушных целей. Основное направление было направлено на Киев.

Так, в Шевченковском районе столицы уже шестеро погибших и 22 раненых. Там развернули штабы помощи для пострадавших, а поисково-спасательная операция еще продолжается.

Атаку РФ прокомментировал начальник КГВА Тимур Ткаченко. Он заявил, что это не случайность, а прямое наведение по дому, который полностью разрушен.

Черниговская область Сумская область обстрелы война в Украине Россия погибшие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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