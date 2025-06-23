Обстріли Чернігівської області 23 червня — є жертви та поранені

Росіяни вдарили по Чернігівщині — є загиблі та поранені
Російські окупанти пізно ввечері 22 червня вдарили по Чернігівській області. Внаслідок цього загинуло двоє людей, а ще десятеро — отримали поранення.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram.
Обстріли Чернігівської області 22 червня
Чаус розповів, що загарбники вдарили "Ланцетом" по околиці села Сновської громади. Внаслідок цієї атаки двоє людей загинули, ще десятеро — отримали поранення, серед них троє дітей.
Зазначається, що зараз усі перебувають в лікарнях. Двоє постраждалих госпіталізували до обласної лікарні. У решти людей — поранення середньої тяжкості, вони також перебувають під наглядом лікарів у медзакладах.
Нагадаємо, цієї ночі Росія випустила по Україні майже 400 повітряних цілей. Основний напрямок був спрямований на Київ.
Так, у Шевченківському районі столиці вже шестеро загиблих та 22 поранених. Там розгорнули штаби допомоги для постраждалих, а пошуково-рятувальна операція ще триває.
Атаку РФ прокоментував начальник КМВА Тимур Ткаченко. Він заявив, що це не випадковість, а пряме наведення по будинку, який повністю зруйнований.
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