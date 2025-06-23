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Головна Армія Росіяни вдарили по Чернігівщині — є загиблі та поранені

Росіяни вдарили по Чернігівщині — є загиблі та поранені

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Дата публікації: 23 червня 2025 10:15
Обстріли Чернігівської області 23 червня — є жертви та поранені
Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
Ключові моменти Обстріли Чернігівської області 22 червня

Російські окупанти пізно ввечері 22 червня вдарили по Чернігівській області. Внаслідок цього загинуло двоє людей, а ще десятеро — отримали поранення.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram. 

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Обстріли Чернігівської області 22 червня

Чаус розповів, що загарбники вдарили "Ланцетом" по околиці села Сновської громади. Внаслідок цієї атаки двоє людей загинули, ще десятеро — отримали поранення, серед них троє дітей.

Зазначається, що зараз усі перебувають в лікарнях. Двоє постраждалих госпіталізували до обласної лікарні. У решти людей — поранення середньої тяжкості, вони також перебувають під наглядом лікарів у медзакладах. 

Нагадаємо, цієї ночі Росія випустила по Україні майже 400 повітряних цілей. Основний напрямок був спрямований на Київ.

Так, у Шевченківському районі столиці вже шестеро загиблих та 22 поранених. Там розгорнули штаби допомоги для постраждалих, а пошуково-рятувальна операція ще триває. 

Атаку РФ прокоментував начальник КМВА Тимур Ткаченко. Він заявив, що це не випадковість, а пряме наведення по будинку, який повністю зруйнований. 

Чернігівська область Сумська область обстріли війна в Україні Росія загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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