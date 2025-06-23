Обстріли України 23 червня — РФ випустила майже 400 дронів

Боєць мобільної вогневої групи ППО. Фото: РБК-Україна

Окупаційна армія РФ у ніч проти 23 червня атакувала Україну 368 засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару був спрямований на Київ.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Обстріли України 23 червня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни випустили по Україні:

352 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Курська, Шаталова, Орела, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (до 160 із них — "шахеди");

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянська;

п'ять крилатих ракет Іскандер-К із району Курська.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Основний напрямок удару був спрямований на Київ.

Результат роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 — локаційно втрачені:

146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 — збито, ще три – локаційно втрачені;

п'ять крилатих ракет Іскандер-К — збито.

"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 23 червня загарбники вдарили по Києву ракетами та дронами. Наразі відомо про шістьох загиблих та 19 постраждалих.

Як відомо, ворожа ракета зруйнувала спорткомплекс КПІ у столиці. В будівлі університету повибивало вікна, проте приміщення не горіло.