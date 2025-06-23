Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ випустила майже 400 цілей — у ПС розкрили деталі нічної атаки

РФ випустила майже 400 цілей — у ПС розкрили деталі нічної атаки

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 09:41
Обстріли України 23 червня — РФ випустила майже 400 дронів
Боєць мобільної вогневої групи ППО. Фото: РБК-Україна
Ключові моменти Обстріли України 23 червня

Окупаційна армія РФ у ніч проти 23 червня атакувала Україну 368 засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару був спрямований на Київ.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Обстріли України 23 червня

У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни випустили по Україні:

  • 352 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Курська, Шаталова, Орела, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (до 160 із них — "шахеди");
  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із районів Таганрога та Брянська;
  • п'ять крилатих ракет Іскандер-К із району Курська.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Основний напрямок удару був спрямований на Київ.

Обстріли України 23 червня
Результат роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 354 засоби повітряного нападу противника, 158 збито вогневими засобами, 196 — локаційно втрачені:

  • 146 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 193 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • сім балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 — збито, ще три – локаційно втрачені;
  • п'ять крилатих ракет Іскандер-К — збито.

"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 23 червня загарбники вдарили по Києву ракетами та дронами. Наразі відомо про шістьох загиблих та 19 постраждалих. 

Як відомо, ворожа ракета зруйнувала спорткомплекс КПІ у столиці. В будівлі університету повибивало вікна, проте приміщення не горіло. 

обстріли ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації