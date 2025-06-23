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Главная Армия РФ выпустила почти 400 целей — в ВС раскрыли детали ночной атаки

РФ выпустила почти 400 целей — в ВС раскрыли детали ночной атаки

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Дата публикации 23 июня 2025 09:41
Обстрелы Украины 23 июня — РФ выпустила почти 400 дронов
Боец мобильной огневой группы ПВО. Фото: РБК-Украина
Ключові моменти Обстрелы Украины 23 июня

Оккупационная армия РФ в ночь на 23 июня атаковала Украину 368 средствами воздушного нападения. Основное направление удара было направлено на Киев.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Обстрелы Украины 23 июня

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне выпустили по Украине:

  • 352 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов из Курска, Шаталова, Орела, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска (до 160 из них — "шахеды");
  • 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога и Брянска;
  • пять крылатых ракет Искандер-К из района Курска.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Основное направление удара было направлено на Киев.

Обстріли України 23 червня
Результат работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбито огневыми средствами, 196 — локально потеряны:

  • 146 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 193 — локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 — сбиты, еще три — локально потеряны;
  • пять крылатых ракет Искандер-К — сбиты.

"Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 23 июня захватчики ударили по Киеву ракетами и дронами. Известно о шести погибших и 19 пострадавших.

Как известно, вражеская ракета разрушила спорткомплекс КПИ в столице. В здании университета выбило окна, однако помещение не горело.

обстрелы ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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