Обстрелы Украины 23 июня — РФ выпустила почти 400 дронов

Боец мобильной огневой группы ПВО. Фото: РБК-Украина

Оккупационная армия РФ в ночь на 23 июня атаковала Украину 368 средствами воздушного нападения. Основное направление удара было направлено на Киев.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне выпустили по Украине:

352 ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов из Курска, Шаталова, Орела, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска (до 160 из них — "шахеды");

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из районов Таганрога и Брянска;

пять крылатых ракет Искандер-К из района Курска.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Основное направление удара было направлено на Киев.

Результат работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 354 средства воздушного нападения противника, 158 сбито огневыми средствами, 196 — локально потеряны:

146 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 193 — локально потеряны/подавлены РЭБ;

семь баллистических ракет Искандер-М/KN-23 — сбиты, еще три — локально потеряны;

пять крылатых ракет Искандер-К — сбиты.

"Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью 23 июня захватчики ударили по Киеву ракетами и дронами. Известно о шести погибших и 19 пострадавших.

Как известно, вражеская ракета разрушила спорткомплекс КПИ в столице. В здании университета выбило окна, однако помещение не горело.