Главная Армия Россияне ударили по машинам ООН на Херсонщине — детали

Россияне ударили по машинам ООН на Херсонщине — детали

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 12:15
Миссию ООН россияне обстреляли на Херсонщине 14 октября
Последствия удара РФ по машинам ООН. Фото: t.me/olexandrprokudin

Российская оккупационная армия 14 октября атаковала в Херсонской области гуманитарную миссию. Захватчики с дронов и артиллерии обстреляли грузовики Управления ООН по координации гуманитарных дел.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы грузовиков ООН на Херсонщине

Прокудин рассказал, что сегодня утром оккупанты прицельно ударили дронами и артиллерией по грузовикам УГКС ООН. По его словам, это были четыре белые машины с маркировкой, которые везли людям помощь, а не военную технику.

РФ вдарила по місії ООН 14 жовтня
Последствия удара РФ по автомобилям ООН. Фото: t.me/olexandrprokudin

По словам главы ОВА, одно транспортное средство сгорело, другое — серьезно повреждено, а еще два грузовика смогли вырваться из-под ударов. К счастью, никто не пострадал.

"Сегодня "вторая армия" мира победила несколько тонн "гуманитарки". Террористы — больше здесь сказать нечего", — подчеркнул Прокудин.

Напомним, в ночь на 14 октября Россия атаковала Харьковскую область авиабомбами и дронами. Пострадали медицинское учреждение в Харькове и частные дома в Купянском районе.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний ночной удар РФ был направлен на уничтожение энергетической инфраструктуры. Враг применил для этого 96 дронов.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
