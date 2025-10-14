Відео
Головна Армія Росіяни вдарили по автівках ООН на Херсонщині — деталі

Росіяни вдарили по автівках ООН на Херсонщині — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 12:15
Місію ООН росіяни обстріляли на Херсонщині 14 жовтня
Наслідки удару РФ по автівках ООН. Фото: t.me/olexandrprokudin

Російська окупаційна армія 14 жовтня атакувала у Херсонській області гуманітарну місію. Загарбники з дронів та артилерії обстріляли вантажівки Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Обстріли вантажівок ООН на Херсонщині

Прокудін розповів, що сьогодні зранку окупанти прицільно вдарили дронами та артилерією по вантажівках УГКС ООН. За його словами, це були чотири білі автівки з маркуванням, які везли людям допомогу, а не військову техніку. 

РФ вдарила по місії ООН 14 жовтня
Наслідки удару РФ по автівках ООН. Фото: t.me/olexandrprokudin

За словами очільника ОВА, один транспортний засіб згорів, інший — серйозно пошкоджений, а ще дві вантажівки змогли вирватися з-під ударів. На щастя, ніхто не постраждав. 

"Сьогодні "друга армія" світу перемогла кілька тонн "гуманітарки". Терористи — більше тут сказати нічого", — наголосив Прокудін. 

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія атакувала Харківщину авіабомбами та дронами. Постраждали медичний заклад у Харкові та приватні будинки у Куп'янському районі. 

Водночас Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній нічний удар РФ був спрямований на знищення енергетичної інфраструктури. Ворог застосував для цього 96 дронів. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
