Місію ООН росіяни обстріляли на Херсонщині 14 жовтня

Наслідки удару РФ по автівках ООН. Фото: t.me/olexandrprokudin

Російська окупаційна армія 14 жовтня атакувала у Херсонській області гуманітарну місію. Загарбники з дронів та артилерії обстріляли вантажівки Управління ООН з координації гуманітарних справ.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріли вантажівок ООН на Херсонщині

Прокудін розповів, що сьогодні зранку окупанти прицільно вдарили дронами та артилерією по вантажівках УГКС ООН. За його словами, це були чотири білі автівки з маркуванням, які везли людям допомогу, а не військову техніку.

Наслідки удару РФ по автівках ООН. Фото: t.me/olexandrprokudin

За словами очільника ОВА, один транспортний засіб згорів, інший — серйозно пошкоджений, а ще дві вантажівки змогли вирватися з-під ударів. На щастя, ніхто не постраждав.

"Сьогодні "друга армія" світу перемогла кілька тонн "гуманітарки". Терористи — більше тут сказати нічого", — наголосив Прокудін.

Нагадаємо, у ніч проти 14 жовтня Росія атакувала Харківщину авіабомбами та дронами. Постраждали медичний заклад у Харкові та приватні будинки у Куп'янському районі.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній нічний удар РФ був спрямований на знищення енергетичної інфраструктури. Ворог застосував для цього 96 дронів.