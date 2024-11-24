Атака беспилотников на Украину — сколько БПЛА сбили силы ПВО

Мобильная огневая группа. Фото: Zelenskiy/Official

В ночь на воскресенье, 24 ноября, российские войска запустили 73 ударных беспилотника, в том числе типа "Shahed". В воздухе остаются четыре вражеских дрона.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Военные отметили, что БпЛА запускали с территорий Орловской и Брянской областей России.

"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что еще 19 беспилотников были потеряны, вероятно, из-за работы средств РЭБ.

"В воздухе остаются четыре вражеских дрона, боевая работа продолжается", — подытожили военные.

Противовоздушной обороной сбиты 50 вражеских беспилотников. Фото: Воздушные силы

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 ноября, российская армия атаковала Киев беспилотниками. Воздушная тревога в городе длилась более трех часов.

Также мы писали, что за прошедшие сутки зафиксировано 227 боевых столкновений. Россия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 39 авиаударов, в том числе враг сбросил 53 УАБа.