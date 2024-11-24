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РФ скинула КАБи на десятки населених пунктів, — звіт Генштабу

24 листопада 2024 09:25
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Втрати ворога на 24 листопада 2024 — звіт Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російська армія використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує українські позиції. Ситуація на фронті залишається складною.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у неділю, 24 листопада.

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Чим атакували росіяни

У Генштабі зазначили, що минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень. Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 39 авіаударів, зокрема, скинув 53 КАБ.

Військові кажуть, що зафіксували понад три тисячі обстрілів, з них 159 — із реактивних систем залпового вогню. Також окупанти запустили понад 800 дронів-камікадзе.

Під авіаудари потрапилиа Лозова Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Григорівка, Білогорівка, Часів Яр, Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля, Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Суха Балка, Дачне, Романівка, Улакли, Костянтинопіль, Велика Новосілка Донецької області.  

Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та одну радіолокаційну станцію ворога.

Генштаб
Захисники на полі бою. Фото: Anadolu Agency

Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Тихого.  

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.  

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки та Тернів.  

На Сіверському напрямку минулої доби наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували тричі у районах Ступочок та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Торецька.

Військові ЗСУ
Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 атак агресора в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка. Найбільша концентрація боєзіткнень була поблизу Даченського. 
Ворог активно використовував для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Активно застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля.

На Придніпровському напрямку росіяни п’ять разів без успіху намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій.

На Курському напрямку ворог завдав по позиціях наших воїнів 197 артилерійських обстрілів, з них 13 із реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ
Бійці ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: Міністерство оборони України.

Втрати окупантів

У Генштабі повідомили, що українські бійці завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1020 осіб. Також українські воїни знешкодили:

  • чотири танки
  • 17 бойових броньованих машин
  • п’ять артилерійських систем
  • один БпЛА оперативно-тактичного рівня
  • 14 автомобілів
  • одиницю спеціальної техніки.
     

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 листопада, російська армія атакувала Київ безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала понад три години. 

Також ми писали, що ЗСУ зазнали певних територіальних втрат у Курській області Росії після початкового просування. Росіяни вже зосередили в регіоні близько 59 тисяч військовослужбовців.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні фронт авіабомба ситуація на фронті

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