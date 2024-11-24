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РФ сбросила УАБы на десятки населенных пунктов, — сводка Генштаба

24 ноября 2024 09:25
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Потери врага на 24 ноября 2024 года — отчет Генштаба
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Российская армия, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакует украинские позиции. Ситуация на фронте остается сложной.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 24 ноября.

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Чем атаковали россияне

В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки зафиксировано 227 боевых столкновений. Россия нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 39 авиаударов, в том числе сбросила 53 УАБа.

Военные говорят, что зафиксировали более трех тысяч обстрелов, из них 159 из реактивных систем залпового огня. Также оккупанты запустили более 800 дронов-камикадзе.

Под авиаудары попали Лозовая Харьковской области; Твердохлебное Луганской области; Григоровка, Белогоровка, Часов Яр, Торецк, Нелиповка, Екатериновка, Иванополье, Яблоновка, Заря, Александрополь, Гродовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухая Балка, Дачное, Романовка, Улакли, Константинополь, Большая Новоселка Донецкой области.

Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну радиолокационную станцию врага.

Генштаб
Защитники на поле боя. Фото: Anadolu Agency

Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками в районах Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении зафиксировано 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Глушковки, Синковки, Загрызового, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполевки и Тернов.

На Северском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали трижды в районах Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил две атаки в сторону Торецка.

Военные ВСУ
Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 атак агрессора в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Крутый Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. Наибольшая концентрация боеприкосновений была вблизи Даченского.
Враг активно использовал для ударов в направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак. Активно применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Дальнего, Романовки, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахового, Екатериновки и Антоновки.

На Времивском направлении противник совершил 26 штурмов наших позиций в районах Великой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.

На Приднепровском направлении россияне пять раз безуспешно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

На Курском направлении враг нанес по позициям наших воинов 197 артиллерийских обстрелов, из них 13 из реактивных систем залпового огня.

ВСУ
Бойцы ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Министерство обороны Украины

Потери оккупантов

В Генштабе сообщили, что украинские бойцы наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили:

  • четыре танка
  • 17 боевых бронированных машин
  • пять артиллерийских систем
  • один БпЛА оперативно-тактического уровня
  • 14 автомобилей
  • единицу специальной техники.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 ноября, российская армия атаковала Киев беспилотниками. Воздушная тревога в городе длилась более трех часов.

Также мы писали, что ВСУ понесли определенные территориальные потери в Курской области России после начального продвижения. Россияне уже сосредоточили в регионе около 59 тысяч военнослужащих.

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