Атака безпілотників на Україну — скільки БпЛА збили сили ППО

Мобільна вогнева група. Фото: Zelenskiy/Official

У ніч проти неділі, 24 листопада, російські війська запустили 73 ударних безпілотники, зокрема типу Shahed. У повітрі залишаються чотири ворожі дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Військові зазначили, що БпЛА запускали з територій Орловської та Брянської областей Росії.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що ще 19 безпілотників було втрачено, ймовірно, через роботу засобів РЕБ.

"У повітрі залишаються чотири ворожі дрони, бойова робота триває", — підсумували військові.

Протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 листопада, російська армія атакувала Київ безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала понад три години.

Також ми писали, що минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень. Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 39 авіаударів, зокрема, скинула 53 КАБ.