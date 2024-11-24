Атака безпілотників на Україну — скільки БпЛА збили сили ППО

Росіяни уночі запустили десятки БпЛА — скільки збили сили ППО
У ніч проти неділі, 24 листопада, російські війська запустили 73 ударних безпілотники, зокрема типу Shahed. У повітрі залишаються чотири ворожі дрони.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Скільки цілей збили сили ППО
Військові зазначили, що БпЛА запускали з територій Орловської та Брянської областей Росії.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах додали, що ще 19 безпілотників було втрачено, ймовірно, через роботу засобів РЕБ.
"У повітрі залишаються чотири ворожі дрони, бойова робота триває", — підсумували військові.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 24 листопада, російська армія атакувала Київ безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала понад три години.
Також ми писали, що минулої доби зафіксовано 227 бойових зіткнень. Росія завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 39 авіаударів, зокрема, скинула 53 КАБ.
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