Новая статистика Генштаба ВСУ по ситуации на фронте — где горячие бои

Украинские воины продолжают сдерживать вражеские атаки по всей линии фронта, нанося оккупантам ощутимые потери. За минувшие сутки противник совершил более 4 тысяч обстрелов с применением различного оружия и пытался штурмовать несколько направлений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Чем Россия атаковала позиции ВСУ в течение суток

По данным Генерального штаба, только за минувшие сутки произошло 179 боевых столкновений. Враг нанес 61 авиационный удар, применив 142 управляемые авиабомбы, совершил 4363 обстрела. Из них 61 атака была осуществлена из реактивных систем залпового огня. Кроме того, российская армия использовала 3930 дронов-камикадзе. Под вражескими авиаударами оказались населенные пункты Старая Гута, Новая Гута и Бунякино на Сумщине, а также Приморское Запорожской области.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия в ответ уничтожили два района сосредоточения живой силы и техники противника, артиллерийское средство и один пункт управления.

Ситуация на фронте — где самые горячие бои

Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Донбассе. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши воины отбили четыре атаки, тогда как враг нанес восемь авиаударов и более 170 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении агрессор десять раз пытался прорвать оборону в районах Волчанска, Каменки и Зеленого.

На Купянском направлении украинские подразделения остановили шесть штурмов в районах Загрызово и Купянска. Лиманское направление враг атаковал 20 раз у Грековки, Редкодуба, Карповки, Мирного и Серебрянки. На Северском состоялось 12 попыток продвижения в районах Григорьевки, Федоровки и Северска.

В районе Часового Яра и окрестных сел на Краматорском направлении произошло 16 столкновений. На Торецком наши защитники отбили десять атак возле Щербиновки, Плещеевки и Полтавки. Горячее всего было на Покровском направлении, где украинские воины остановили 52 штурма вблизи более десяти населенных пунктов, среди них Маяк, Новое Шахово, Красный Лиман, Лысовка, Удачное и Родинское.

На Новопавловском направлении оккупанты совершили 33 атаки, пытаясь продвинуться возле Вольного Поля, Малиевки, Воскресенки и Ольговки. На Ореховском направлении отбита одна атака в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался штурмовать позиции защитников. На Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях боевых столкновений и формирования ударных группировок не зафиксировано.

Потери врага за сутки составили 910 человек личного состава. Также уничтожено три бронированные машины, 40 артиллерийских систем, один комплекс ПВО, 121 дрон и 81 единицу автомобильной техники.

Напомним, активные боевые действия продолжаются и на Харьковщине. Военный ВСУ объяснил цель россиян на данном направлении.

А несколькими днями ранее в Генштабе ВСУ назвали потери армии РФ на Добропольском направлении.