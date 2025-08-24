Нова статистика Генштабу ЗСУ щодо ситуації на фронті — де гарячі бої

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Українські воїни продовжують стримувати ворожі атаки по всій лінії фронту, завдаючи окупантам відчутних втрат. За минулу добу противник здійснив понад 4 тисячі обстрілів із застосуванням різної зброї та намагався штурмувати кілька напрямків.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Чим Росія атакувала позиції ЗСУ впродовж доби

За даними Генерального штабу, лише за минулу добу відбулося 179 бойових зіткнень. Ворог завдав 61 авіаційнийй удар, застосувавши 142 керовані авіабомби, здійснив 4363 обстріли. Із них 61 атака була здійснена із реактивних систем залпового вогню. Окрім того, російська армія використала 3930 дронів-камікадзе. Під ворожими авіаударами опинилися населені пункти Стара Гута, Нова Гута і Бунякине на Сумщині, а також Приморське Запорізької області.

Українська авіація, ракетні війська та артилерія у відповідь знищили два райони зосередження живої сили й техніки противника, артилерійський засіб та один пункт управління.

Ситуація на фронті — де найгарячіші бої

Найбільш напружена ситуація зберігається на Донбасі. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили чотири атаки, тоді як ворог завдав вісім авіаударів і понад 170 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор десять разів намагався прорвати оборону в районах Вовчанська, Кам’янки та Зеленого.

Лиманський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські підрозділи зупинили шість штурмів у районах Загризового та Куп’янська. Лиманський напрямок ворог атакував 20 разів біля Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Мирного та Серебрянки. На Сіверському відбулося 12 спроб просування у районах Григорівки, Федорівки та Сіверська.

Карта боїв на Краматорському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

У районі Часового Яру та навколишніх сіл на Краматорському напрямку відбулося 16 зіткнень. На Торецькому наші захисники відбили десять атак біля Щербинівки, Плещіївки та Полтавки. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де українські воїни зупинили 52 штурми поблизу понад десяти населених пунктів, серед них Маяк, Нове Шахове, Красний Лиман, Лисівка, Удачне й Родинське.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку окупанти здійснили 33 атаки, намагаючись просунутися біля Вільного Поля, Маліївки, Воскресенки та Ольгівки. На Оріхівському напрямку відбито одну атаку в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно намагався штурмувати позиції оборонців. На Гуляйпільському, Волинському та Поліському напрямках бойових зіткнень та формування ударних угруповань не зафіксовано.

Втрати ворога за добу склали 910 осіб особового складу. Також знищено три броньовані машини, 40 артилерійських систем, один комплекс ППО, 121 дрон та 81 одиницю автомобільної техніки.

Нагадаємо, активні бойові дії тривають й на Харківщині. Військовий ЗСУ пояснив мету росіян на даному напрямку.

А кількома днями раніше у Генштабі ЗСУ назвали втрати армії РФ на Добропільському напрямку.